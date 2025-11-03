Kabine sonrası Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantı, saat 15.40'ta başladı. Kritik konu başlıklarının ele alındığı toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: ÖZGÜR ÖZEL'E İLK ETAPTA ŞANS TANIMIŞTIK

Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: " Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurt dışında ' Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın genel başkan diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı.

"İKİ ALKIŞ ALMAK İÇİN PARTİSİNİ YABANCILAR KARŞISINDA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. Bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye'yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak aynı heyecanı, coşkuyu, gururu, hücrelerimize kadar taşıyoruz.

ERDOĞAN: TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETME MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelesini sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm toplantılar, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem yurt dışında bizzat şahitlik ettik.

"15 BİN KONUTU UYGUN ŞARTLARDA VATANDAŞLARIMIZAM KİRALAYACAĞIZ"

Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'u Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı'na hediye ettik. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye'yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz.

İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.

28 Ekim'de Türk savunma sanayii adına iftihar verici tören vesilesiyle yine milletimizin huzurundaydık. Avrupa'nın ilk 3 dünyanın ilk 5 tesisinden biri olan Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Milli muhabere tankımız ALTAY'ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık. Hedefimiz 6 yıl içinde 250 ALTAY tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir.

"KAAN'I BELİRLEDİĞİMİZ TAKVİMDE ENVANTERE KATACAĞIZ"

Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Hürjet nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da zirveyi zorlayacaktır.

Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir. Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum."

