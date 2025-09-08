Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. İç ve dış politikadaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki son durumun ele alındığı toplantı, 2 saat 30 dakika sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"25-30 Ağustos tarihleri arasında idrak ettiğimiz Zafer Haftası'nı bu sene de dolu dolu geçirdik. Ahlat ve Malazgirt'teki törenlerde milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bu sene 50. yaşını kutlayan Türk savunma sanayinin lider kuruluşlarından ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ettik. Orada savunma sanayimiz adına 3 iftihar verici adımı aynı atta attık.

ERDOĞAN: ÇELİK KUBBE İLE, FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSU HALİNE GELİYORUZ

Toplam 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini kahraman ordumuzun envanterine kazandırdık. 280 milyon dolar değerinde 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu projemiz tamamlandığında inşallah bölgenin en ileri savunma teknoloji merkezlerinden biri olacak. Sistemler sistemi olan çevik kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz.

İZMİR'DE POLİS MERKEZİNE SALDIRI

Kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

"NÜKLEER SANTRALE KARŞI ÇIKMAK CEHALET ÜRÜNÜ"

Nükleer enerjiyi üretim portföyümüze dahil etmek zorundayız. Toplam 4800 mg kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santralinin devreye girmesiyle şeytanın bacağını kıracağız. Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü. Sığ zihniyetin ülkeye faydası yok. Ana muhalefet partisinin genel başkanının Sinop'ta savunma sanayi ile ilgili aynı yaklaşımı sergilemesi bir başka basiretsizlik örneğidir. Neymiş balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş. Ciddiyetsizliğe bakın. Doğru desen doğru değil, komik desen komik değil. Beyefendi yalnızca komutla hareket ettiği için bu basit gerçekliği bile araştırma gereği duymuyor.

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİNE KAYYUM KARARI

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. 'Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum' demek hukuk devletine kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması düşünülemez. Hele ki sokakların karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz.

Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına engel olmasına izin vermeyeceğiz. Adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz."

Ayrıntılar geliyor...