Çınar, yeni belediye binası inşaatını inceledi - Haberler

Turgut Özal Mahallesinde yapımı tüm hızıyla devam eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin farklı noktalarındaki hizmet binalarımızı tek çatı altında toplayarak, hemşehrilerimize modern ve kaliteli alanlarda hizmet vereceğiz"dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasıyla birlikte vatandaşlara sundukları hizmet kalitesini artıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının destekleriyle TOKİ tarafından aynı alanda inşa edilecek olan Yeşilyurt Millet Bahçesiyle birlikte Yeşilyurt'a yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi.

Turgut Özal Mahallesinde toplam 21 bin metrekare alanda yapımı devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının 5 kat üzerinden hizmete sunulacağını belirten Çınar, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaat ve imalat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İç ve dış tasarımı, hizmet mekanları, otoparkı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve çevre düzenlemeleriyle gelişen Yeşilyurt'umuzun marka değerine büyük katkılar sunacak olan Yeni Belediye Hizmet Binamız içerisinde; Başkanlık Makamı, Belediye Başkan Yardımcılarımız ile Birim Müdürlüklerimizin Odaları, İdari Bölümler, Nikah Salonu, Meclis Toplantı Salonu, Otopark ve Yemekhane alanları olacaktır. İki bodrum kat üzerinde inşa edilen hizmet binamızın şu anda betonarme ve duvar imalat işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Deprem yönetmeliklerine uygun, güvenilir ve sağlam bina koşullarına uygun olarak Yeşilyurt'a kazandıracağımız Yeni Hizmet Binamız sayesinde hemşehrilerimize daha hızlı ve daha güzel hizmetler sunacağız. Belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı en güzel şekilde misafir ederek, hizmetteki kalite standartını artırmış olacağız. Bununla birlikte Yeşilyurt'umuzun kalkınma sürecinde büyük emekleri olan personellerimizin de çalışma ortamlarını da bu vesileyle daha modern ve nezih bir seviyeye çıkartıp onlarında daha güzel ortamlarda hizmet sunmalarını sağlamış olacağız. Yeni Belediye Hizmet Binamızın yan tarafındaki 35 dönümlük aynı alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın destekleriyle TOKİ tarafından inşa edilecek olan Yeşilyurt Millet Bahçemizle birlikte buraya yeni bir meydan ve yaşam alanları da kazandırarak, Yeşilyurt'ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu hemşehrilerimize güçlü bir şekilde hissettireceğiz. İki özel yatırımın olduğu bölgeyle Ahmediye Camimiz arasındaki güzergahı da yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bütünleştirerek buranın çehresini baştan aşağıya değiştireceğiz. İnşaat çalışmalarını sürdüren yüklenici firmamızda ki mühendislerimize, şeflerimize, işçi kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek Yeşilyurt'umuzun geleceğine modern ve güzel yatırımlar emanet edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi