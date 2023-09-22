Çiftçilerin Ceviz ve Zeytin Üretiminden Şikayetleri

İzmir'in Bergama ilçesinde ceviz ve zeytin üretimi yapan çiftçiler, düşük rekolte ve artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirtiyor. Cevizlerin piyasada yüksek fiyatlara satılmasına rağmen çiftçilere düşük fiyat teklif edildiği ifade ediliyor. Tarım işçileri de yüksek maliyetler nedeniyle mağdur olduklarını dile getiriyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde ceviz ve zeytin üretimi yapan Abdullah Saka, ceviz toplama mevsiminin geldiğini, geçen senelere göre rekoltenin çok düşük olduğunu söyledi. Saka, "Neredeyse zarar edeceğiz. Belki de ileriye dönük bu ağaçları kökünden keserek artık üretimden vazgeçmiş olacağız çünkü 15 liraya satılan bu ceviz, piyasada 300 liraya satılıyor. Ama bizim elimizden yaş kabuklu ceviz 15 liraya alınmaya çalışıyor" dedi.

Bergama'nın Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler de tarım işçileri de artan pahalılıktan şikayet etti. Yevmiye ile çalışan kadın tarım işçisi, "Çiftçinin emeğinin karşılığını vermiyorlar. Yapmış olduğumuz iş ne emeğini kurtarıyor ne sahibini kurtarıyor. Bir tek tüp olmuş 580 lira. Biz bir yevmiyeye karşı bir tüp alamıyoruz. Milletin hakkını versinler" dedi.

"BU ÜLKEDE ÜRETİM YAPILAMAZ HALE GELDİ"

Çiftçi Abdullah Saka ise şunları söyledi:

"Zeytin ve ceviz üreticiliği yapıyorum. Son zamanlarda tarımla ziraatle uğraşmak çok zor bir zanaat. Eskiden Bakırçay ovasındaki bu topraklarda adam diksen adam olurdu. Buralarda tütün ve pamuk ekilirdi. Tütüne konulan kotalar sonucunda artık bölgede tütün üretilemez oldu. Onun için bizler de tarımsal arazilerimizi zeytin ve ceviz diktik. Bu diktiğimiz cevizlerin şu anda hasadını yapıyoruz. Bu cevizle ilgili yaptığımız masraflarda topraklarımıza yabani otlardan temizlemek için en az 5-6 kat sürüyoruz. Buraya hayvan gübresi ve normal gübre atıyoruz. Buranın yaz boyunca ilaçlamaları yapılıyor. Mazot gübre ilaç maliyetlerinin ve mazotun 40 liraya geçtiği bir dönemde tamamen üretim bu ülkede yapılamaz hale gelmiştir.

"ÇİFTÇİ, TÜCCARIN KADERİNE TERK EDİLDİ"

Bugün hasadımızı yapıyoruz. Geçen yıl bu yeşil kabuklu cevizi 13 liradan satmış iken şu anda verilen fiyat 15 liradır. Tüccarın kaderine terk edildik. Bizim bu konuda tarımsal desteğimiz yok. Ceviz üretiminde çok sıkıntılar çekiyoruz. Satışta sıkıntılar çekiyoruz. Bu konuda devletin desteği neredeyse çok küçük zerre kadar kalmıştır. Örnek olarak zeytinyağında 15 TL iken 80 kuruş prim vardı. Şimdi zeytinyağının kilosu 250 lira oldu. Halen aynı şekilde bu devlet desteği devam ediyor. Cevizde herhangi bir devlet desteği de yok. Mazot gübre desteği ile ancak 30 dekar bir tarla ile ilgili olarak, sadece bir torba gübre ile bir depo mazot alınamıyor. Tarım bu şekilde bu kadar girdi maliyetleri ile yapılamaz oldu. Çiftçinin elinden tutan yok. Çiftçi tüccarın kaderini terk edilmiş. Bu konuyla ilgili devamlı dışarıdan ithalat yapılıyor. Brezilya'dan ve Şili'den ithalat karşısı paralarımızı ödüyoruz. Devletin tarım üreticilerine çiftçilere sahip çıkmasını Biz zeytin ve ceviz üreticileri olarak sahip çıkılmasını istiyoruz.

"BU YIL CEVİZDEN NEREDEYSE ZARAR EDECEĞİZ"

Tarım girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyoruz. Ben bu yıl bu cevizden neredeyse hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Neredeyse zarar edeceğiz. Belki de ileriye dönük bu ağaçları kökünden keserek artık üretimden vazgeçmiş olacağız çünkü 15 liraya satılan bu ceviz piyasada 300 liraya satılıyor ama bizim elimizden yaş kabuklu ceviz 15 liraya alınmaya çalışıyor. Bu arada tüccarın da bu kadar insafsız davranışı, devletin de bu üretim girdi maliyetlerinin bu kadar pahalılaştırması artık çiftçiyi üretemez hale getirmiştir. Ben bütün çiftçilerin Allah yardımcısı olsun kolaylıklar diliyorum. Bugün yanımızda çalışan 20 kişiyle emek veriyoruz. Üretmeye çalışıyoruz."