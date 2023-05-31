CarrefourSA Kurban Bayramı'nda Yerli Besi Paketleri Sunuyor

CarrefourSA, Kurban Bayramı'nda müşterilerine yüzde 100 yerli besi küçükbaş ve büyükbaş paketlerinden oluşan 4 farklı seçenek sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 30 yıllık tecrübesiyle bu yıl da Kurban Bayramı'nda hijyenik, güvenilir, kaynağı belli yüzde 100 yerli besi almak isteyen müşterilerini 'kurbanda doğru adres' için mağazalarına bekliyor.

Carrefoursa, Kurban Bayramı'nda müşterilerine yüzde 100 yerli besi küçükbaş ve büyükbaş paketlerinden oluşan 4 farklı seçenek sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki Carrefoursa, 30 yıllık tecrübesiyle bu yıl da Kurban Bayramı'nda hijyenik, güvenilir, kaynağı belli yüzde 100 yerli besi almak isteyen müşterilerini "kurbanda doğru adres" için mağazalarına bekliyor.

Hayvan refahı yönünden denetlenmiş çiftliklerde yetiştirilen yerli besiler, veteriner hekimlerin kontrolünde helal yöntemlerle kesildikten sonra hijyenik ortamda parçalanıyor. Gıda mühendisleri ve gıda teknikerlerinin denetimlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatlarına uygun analizleri gerçekleştirerek paketleniyor.

Noter huzurunda ve İslami usullere uygun şartlarda vekaleten kesim yapan Carrefoursa'da, kesim ve paketleme işlemlerinin ardından etlerin soğuk zinciri korunarak müşterilere ulaştırılıyor.

Carrefoursa, müşterilerine bu yıl küçükbaş ve büyükbaş koli olmak üzere 4 farklı seçenek sunuyor. İster mağazadan ister CarrefourSA online marketten sipariş verilerek kapıya teslim almak isteyen müşteriler için 2023 yılı kurban fiyatlarında sakatat dahil 12-15 kilogramlık "Kıvırcık Koç Kurban Paketi" 5 bin 950 TL'den, 16-19 kilogramlık "Kıvırcık Koç Kurban Paketi" 6 bin 950 TL'den, 20-23 kilogramlık "Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi" ise 9 bin 490 TL'den satışa sunuluyor. Paketini Kurban Bayramının 4'üncü günü teslim almak isteyenler ise 20-23 kilogramlık "Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi"nden özel fiyat ile yararlanabilecek. Bayramın 4'üncü günü teslim alınacak "Büyükbaş 1/7 Hisse Paketi"nin satış fiyatı da 8 bin 990 TL olarak açıklandı.

Kurban alımlarında Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası ve Paraf kartlarında vade farksız 9 taksit imkanı sunulurken, Axess karta özel 31 Mayıs-30 Haziran'daki alımlarda geçerli 500 TL'lik indirim fırsatı da bulunuyor.

Axess'e özel indirimden faydalanmak isteyen müşteriler, kurban koli ödeme sırasında mağazalarda ya da Sanal Pos'ta kasada ayrı tek bir işlem gerçekleştirme hakkında sahip. İşlemler Akbank Pos'u üzerinden yapılırken indirimler ise tekli alımlarda geçerli sayılacak. Çoklu alımlarda ise ödemelerin sanal POS üzerinden ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerekecek.

Ayrıca, kurban paketlerini CarrefourSA'dan alanlara 90 TL değerindeki 5'li içecek seti de hediye edilecek.

Kurumlara bağış yapılabilecek

Verilen bilgiye göre, kurban bağışı yapmak isteyenler için "özel fiyatlar" sunan CarrefourSA, anlaşmalı kurumlara bağışçılar adına kurbanlıkları teslim ediyor.

CarrefourSA mağazalarından, Carrefoursa.com'dan veya CarrefourSA online market uygulamasından Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Kızılay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı adına yapılan bağışlar, CarrefourSA tarafından kurumlara teslim ediliyor.

Bağış paketlerinin satış fiyatları ise, "Sakatat dahil 12-15 kilogramlık 'Kıvırcık Koç Kurban Bağış Paketi' 4 bin 950 TL, sakatat dahil 16-19 kilogramlık 'Kıvırcık Koç Kurban Bağış Paketi' 5 bin 950 TL, sakatat dahil 20-23 kilogramlık 'Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Bağış Paketi' 8 bin 490 TL." olarak açıklandı.