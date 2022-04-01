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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 4,61 liradan satıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 4,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
İnek sütüLitre4,61MTS
PatatesKg1,24MTS
Kuru soğanKg0,66MTS
İnek peyniri600 gr53,34HTS
Labne peynir200 gr30,00HTS
Buğday kepeğiKg3,17HTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale, Ticaret, Buğday, İnek, Ekonomi, Haberler

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