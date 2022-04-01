Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 4,61 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 4,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|İnek sütü
|Litre
|4,61
|MTS
|Patates
|Kg
|1,24
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|0,66
|MTS
|İnek peyniri
|600 gr
|53,34
|HTS
|Labne peynir
|200 gr
|30,00
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|3,17
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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