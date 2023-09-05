Alinur Aktaş'ın çabaları sonuç verdi! Tarım artık Bursa'nın yükselen değeri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere sağlanan desteklerle tarım, Bursa'nın yükselen değeri haline geldi. Fide, fidan, tohum ve ekipman desteği veren belediye, tarımda verimliliği artırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'nın tarımdaki gücünü daha da artırabilmek için canla başla çalışıyoruz. Burada harika bir tesis kurulmuş. Bu çabaların hepsi takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Bursa'da üretimden pazarlamaya her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi'nin, fide, fidan, tohum ve ekipman destekleriyle tarım, Bursa'nın yükselen değeri haline gelmeye başladı. Tarım Peyzaj AŞ'nin destekleriyle Orhangazi'de kurulan yarı otomasyonlu yaban mersini ve ahududu bahçelerini gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'nın tarımdaki gücünü daha da artırabilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

TARIMDA VERİM ARTIYOR

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tarımda verimlilik giderek artıyor.

TEK TEK BAHÇELERİ GEZDİLER

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tarım Peyzaj A.Ş, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve BUSKİ marifetiyle 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yıl boyunca üretime değer katan adımlar atılırken, Tarım Peyzaj A.Ş. destekleriyle kurulan meyve bahçelerinde hasat bereketli geçiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile birlikte Tarım Peyzaj A.Ş'den 2020 yılında 1950, 2021 yılında 1080 yaban mersini fidesini hibe destekli alan Sabri Bozkurt'un Orhangazi'de kurduğu bahçeleri gezdi.

BAŞKAN AKTAŞ, "TEDARİK" VURGUSU YAPTI

Bozkurt'un yine Tarım Peyzaj A.Ş'den aldığı 7 bin adet ahududu fidesiyle kurduğu bahçedeki hasada katılan Başkan Aktaş, bahçe sahibi Bozkurt ve çalışanlarla sohbet etti. Bursa'nın birçok özelliğinin yanında aynı zamanda önemli bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, Bursa'nın sebze üretim çeşidi ve potansiyeli ile Marmara Bölgesinin tedarikçisi durumunda olduğunu hatırlattı.

"GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Bursa'nın coğrafi işaretle tescil edilmiş 30 farklı kategoride ürün ve yemeğe sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Tarım alanında her geçen gün güçlenen bir potansiyelimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu gücümüzü daha da artırabilmek için canla başla çalışıyoruz. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş., BUSKİ ve HAGEL marifetiyle tarım için tabir yerindeyse dört koldan seferber olmuş durumdayız. Çiftçimize sadece benim dönemim boyunca 8 milyon 100 bin adet fide, 306 bin 500 adet fidan, 1 milyon kilo tohum, 51 bin adet tarımsal makine ve 25 bin kilo yem dağıttık. Ben Bursa tarımına sağladığı katkılarından ötürü Sabri Bey'e teşekkür ediyorum. Burada harika bir tesis kurulmuş. Bu çabaların hepsi takdire şayan. Hasatta, bolluk ve bereket niyaz ediyorum" diye konuştu.

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI: AHUDUDU VE YABAN MERSİNİ ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKACAĞIZ

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da ilçenin zaten zeytini ile ünlü olduğunu hatırlatarak, "Ancak biz zeytin hasadına giderken çiftçimizin cebinde para olması için alternatif ürünlere yönelmesini istiyorduk. Burada Tarım Peyzaj A.Ş.'nin etkisini de görüyoruz. İlçemiz yakında zeytinin yanında ahududu ve yaban mersini üretiminde de öne çıkacak" dedi.

İşte Başkan Aktaş'ın gezisinden kareler: