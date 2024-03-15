Üye Girişi
Haberler

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti

Güncelleme:

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.795,90 ve en yüksek 9.368,51 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 2 bin 238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15 bin 43 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 678 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 683 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,80 değer kazanarak 32,2190 liraya, avro yüzde 0,30 artışla 35,1450 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,43 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,22 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Melikgazi adayı Mehmet Ankaralıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kocasinan adayı Kadir Türkmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Kocasinan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Hacılar adayı İsmail Bayam kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Hacılar belediye başkan adayı kim oldu? Fadıl Güçlü kimdir? Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan adayı Fadıl Güçlü kimdir? Cankoray Söylemez kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Cankoray Söylemez kimdir? Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Ayşegül Civil kimdir? Türkiye İşçi Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan adayı Ayşegül Civil kimdir? DEVA Partisi Yenişehir adayı Faik Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Toroslar adayı Sultan Aydoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Toroslar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Tarsus adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Tarsus belediye başkan adayı kim oldu? Elif Parla Kutay kimdir? Türkiye İşçi Partisi Sakarya Adapazarı Belediye Başkan adayı Elif Parla Kutay kimdir? Elif Ayşe Öncel kimdir? Türkiye İşçi Partisi Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı Elif Ayşe Öncel kimdir? DEVA Partisi Silifke adayı Kenan Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Silifke belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mut adayı Fatma Çelik Kovan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Mut belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mezitli adayı Nihat Özen kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Mezitli belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title