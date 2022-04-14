AZANS Hava Trafik Kontrol Direktörü Guliyev, DMHİ Genel Müdürü Keskin'i ziyaret etti

Azerbaycan kurumlarından AZANS'ın Hava Trafik Kontrol Direktörü Farhan Guliyev ile beraberindeki heyet, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin'i makamında ziyaret etti.

DHMİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, heyetler arasındaki toplantıda, iki kurum arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıda, iki ülkenin hava seyrüsefer hizmetlerinde iş birliği ve hava sahasının optimum kullanımı alanındaki uluslararası gerekliliklerin stratejik ortaklıkla hayata geçirilmesi yönünde girişim başlatıldı. İki devletin hava sahalarında uçuş emniyetinin sağlanması, hava seyrüsefer hizmetlerinin kalitesinin artırılması alanında karşılıklı destek verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca uçuşlar için uygulanan yol ücretleri, DHMİ ATM Ar-Ge projeleri, seyrüsefer ve havacılık muhaberesine yönelik elektronik sistemler ile temel ve ileri düzey hava trafik kontrolörleri eğitimi konularında iş birliği yapılması kararı alındı.

Atılan bu adımlarla yapılacak hava sahası düzenlemeleri, "Tek Kuşak, Tek Yol Küresel Ulaşım Projesi"nin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacak.

DHMİ Genel Müdürü Keskin, görüşmede yaptığı açıklamada, toplantıda alınan kararlar ve ortaya çıkan güçlü iş birliği kararlılığından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tek millet, iki devlet anlayışıyla iki devlet arasında en yüksek düzeye ulaşan iyi ilişkilerin sivil havacılık alanında da zirveye taşınmış olmasından gurur duyuyoruz. Derin kültürel ve tarihi bağların, ortak hedeflerin şekillendirdiği mevcut iş birliğinin daha da ileri noktalara taşınması için samimi gayretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.