Arzum'un İlk Yarıda Satış Gelirleri Yüzde 5,2 Arttı

Arzum, yılın ilk yarısında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artırarak 2,4 milyar liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, 2024'ün ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Şirketin Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 242 milyon lirayı bulurken, esas faaliyet karı ise 190,6 milyon lira oldu. Arzum, yılın ilk yarısında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artırarak 2,4 milyar liraya ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Mali, Ticari ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Arda Altınok, yılın ikinci çeyreğinin Türkiye'de ve dünya ekonomisinde zorlu şartların devam ettiğini ve kendilerini de etkilediği bir dönem olduğunu belirtti.

Altınok, "Sektörün yüzde 1 büyüdüğü, hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 1,6 seviyesinde arttığı bu dönemde, satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artırarak 2,4 milyar liraya ulaştırdık. Global bir marka olma hedefimizle doğru orantılı, bu dönemde Türkiye ve yurt dışı pazarlardaki ekonomik, politik, siyasi, askeri ve sağlık gibi olası risk ve senaryoları göz önünde tutarak proaktif stratejiler kurguladık. Yurt dışı yeni pazarlar ve yeni ürün geliştirme odağımızı kaybetmedik. Pazarlama, satış sonrası hizmet ve e-ticaret kanallarımızda iyileştirici adımlar attık." ifadelerini kullandı.

"e-ticaretle yurt içinde 625 bin adet ürün sattık"

Yurt dışı pazarlardan elde edilen satışların, Arzum için önemli bir gelir kaynağı olduğunun altını çizen Altınok, yılın ilk altı ayında yurt dışı pazarlarda önemli satış rakamlarına ulaştıklarını bildirdi.

Altınok, bu dönemde 55 ülkeye toplamda 160 bin adet 5 milyon dolar ürün sattıklarının bilgisini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışı pazarlardaki en önemli temsilcimiz OKKA Rich Spin M Türk Kahvesi Makinesi ürünümüz olurken, en yüksek satışı ise Mısır'a gerçekleştirdik. Bu dönemde yurt dışı yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarları güçlendirme çalışmalarımız da önceliğimizdeydi. Nisanda 135. Kanton Fuarı'nda (Çin İthalat ve İhracat Fuarı) yerimizi aldık. Yurt içinde ise Türkiye'nin en büyük iş dünyası organizasyonlarından Perakende Günleri'ne katıldık. Tüm bu organizasyonlarda yeni geliştirdiğimiz ürünlerimizi sergiledik, yeni işbirliklerinin önünü açacak fırsatlar yarattık. Bu dönemde e-ticaret kanallarına da önem vermeyi unutmadık. Web sitemiz üzerinden ve yer aldığımız diğer yerli ve uluslararası e-ticaret kanalları üzerinden e-ticaret satışlarımızı artırdık. Bu dönemde e-ticaretle yurt içinde 625 bin adet ürün sattık."

"Arzum Thermogusto ilk üç ayında başarıyı da beraberinde getirdi"

Tasarım ve yenilikle ürün geliştirmenin Arzum için bir tutku olduğunu ifade eden Altınok, bu tutku doğrultusunda yılın ikinci çeyreğinde yeni ürünlerini piyasaya sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Altınok, çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Arzum Thermogusto'yu ikinci çeyrekte kullanıcılarla buluşturduklarını belirterek, "Thermogusto'nun tüm kullanıcılarımızın sadece bugün değil gelecekteki ihtiyaçlarını da eksiksiz bir şekilde karşılaması adına 1 yıl boyunca AR-GE çalışması gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz tanıtımla Thermogusto'yu tanıttık. Değişen trendler ve kullanıcı beklentileri, şehir hayatına bağlı olarak zamanın, evlerin küçülen metrekareleri dolayısıyla alanların çok daha değerli hale geldiği günümüzde, yine kullanıcıların ürünlerinde aradığı çoklu fonksiyon ihtiyaçlarına cevap veren Thermogusto ile 3 ay gibi kısa bir dönemde oldukça güzel satışlar yakaladık. Çoklu kanal stratejilerimizin de etkisiyle nisan ve haziran ayları arasında yurt içi ve yurt dışında toplam 754 adet Arzum Thermogusto sattık. Bu başarı bizlere yılın ilk altı ayında mutfak robotu kategorisinde yüzde 2,8 pazar payı ve yüzde 7,4 ciro payı getirdi." açıklamasında bulundu.

ECHO Awards'tan üç yıl üst üste ödülle döndü

Arzum olarak her anlamda ve her alanda fark yaratmaya çalıştıklarını belirten Altınok, bu anlayışla ürünleri ve hizmetleriyle kullanıcılara her zaman ilkleri yaşattıklarını ifade etti.

Altınok, sundukları bu deneyimin kendilerine yeni ödüller kazandırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Arzum olarak, yıl boyunca müşterilerimize en iyi e-ticaret deneyimini sunarak ECHO Awards Küçük Ev Aletleri kategorisi ödülüne layık görüldük. E-ticaret kanalımıza verdiğimiz önemi, uçtan uca hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın karşılığını, ECHO Awards'tan üç yıl üst üste ödül alarak taçlandırmış olduk. Fark yarattığımız bir diğer alan da yine Türk kahvesi oldu. Arzum'un sahiplendiği en değerli kültürel hazine olan Türk kahvesi kültürünün tanıtımı adına sponsorluklarımızı sürdürdük. Arzum OKKA ile Türk kahvesinin tanıtımının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki baristaları ve kahve kültürlerini desteklemeye devam ettik. Bu yıl 27-29 Haziran arasında World of Coffee kapsamında Kopenhag Bella Center'da düzenlenen Cezve/Ibrik Dünya Şampiyonası'nın ana sponsoru olduk. Ayrıca şampiyonada Türkiye adına mücadele eden, 2023 SCA Türkiye Ulusal Cezve/İbrik Şampiyonu Kevser Atmaca'nın da sponsorluğunu üstlendik."