Almanya İmalat Sektöründe Düşüş Hafifledi

Almanya ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturan Alman imalat sektöründe düşüş nisan ayında hafifledi.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Nisan 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede martta 41,9 puan olan imalat sanayi PMI nisanda 42,5 puana yükseldi. Beklenti endeksin 42,2 puan olması yönündeydi.

Ülkede imalat sanayi PMI'nın, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalması dikkati çekti.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Almanya'da mal stoklarının yerine yenisi konulmadan tükenmeye devam ettiğini belirterek "İmalat sektöründen cesaret verici işaret arayanlar, Almanya için HCOB PMI rakamlarını analiz ederken biraz hayal kırıklığına uğrayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Alman malları için yeni siparişlerin hızla düşmeye devam ettiğini ifade eden Cyrus de la Rubia, bu durumun yapısal faktörlerin Alman ekonomisinde önemli bir azaltıcı etki oluşturduğunu gösterdiğini vurguladı.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydederek teknik resesyona girmedi.

Alman hükümeti, 24 Nisan'da, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltti.

Avro Bölgesi fabrika faaliyetlerindeki düşüş derinleşti

Avro Bölgesi genelinde imalat faaliyetlerindeki düşüş, fabrikaların fiyatları indirmesine rağmen talebin azalması nedeniyle nisanda derinleşti.

İmalat PMI nisanda önceki aya göre 0,4 puan düşerek 45,7 puan oldu. Endeksin 22 aydır faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalması dikkati çekti.