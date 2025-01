Ağrı'da Deve Kuşu Çiftliği ile Hayvancılığa Yenilikçi Bir Dokunuş

Ağrı'da hayvancılık sektöründe bir ilke imza atan İbrahim Akkurt, kentin zorlu iklim şartlarına rağmen Ağrı Dağı eteklerine kurduğu deve kuşu çiftliğinde yetiştiricilik yaparak Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri karşılamak için hızla büyüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yılanlı köyünde yaşayan İbrahim Akkurt, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine hem bölgedeki hayvancılığa yeni bir soluk getirmek hem de bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında Ağrı Dağı eteklerine deve kuşu çiftliği kurdu. 2023 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden onay belgesi alan çiftlikte 159 deve kuşuyla üretim yapan Akkurt, deve kuşunun tüyünün, derisinin, etinin ve yumurtasının ayrı ayrı gelir sağladığını vurgulayarak hedefinin sayıyı bine yükseltmek olduğunu belirtti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyleyen İbrahim Akkurt'un başlattığı bu yenilikçi proje, bölge ekonomisine katkı sağlarken bölge halkına da geleneksel hayvancılığın dışında sürdürülebilir bir hayvancılık modeli örneği sunuyor.

İşletme sahibinin farklı bir üretim sergilemek için girdiği yolda başarılı olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, il müdürlüğü olarak kendisine destek olacaklarını belirterek, "2023 yılında il müdürlüğümüz tarafından Güneş Deve Kuşu Çiftliğine onay belgesi verildi. İstisna üretimlerden birini gerçekleştiriyoruz burada. Deve kuşları hepimizin duyduğu, belgesellerde izlediği hayvanlar ama üreticimiz farklı bir üretim sergilemek için bu işe girişmiş ve başarılı bir şekilde de devam ediyor. Şu an işletmede 159 adet deve kuşu bulunmakta. Bunların içinde hem damızlık hem de etlik amaçla beslenen deve kuşları var. Deve kuşlarının boyları 2 ile 3 metre arasında değişiyor. Tüyü, derisi ve eti çok kıymetli. Bu nedenle hem ticari hem de insan sağlığı açısından değerli bir ürün. Özellikle tüyleri giyim sektöründen önemli bir unsur olarak kullanılmış. Tüm dünyada yetiştiriciliği yapılmakta. Derisi dana derisinden 5-6 kat daha sağlam. Bundan dolayı da çok kıymetli bir ürün. Et anlamında da yüzde 3 gibi düşük bir yağ oranına sahip ve kolesterol oranı yüzde 55-60 oranında. Bu anlamda kıymetli bir ürün. Biz de il müdürlüğü olarak üreticimize destek olmaya çalışıyoruz. Tabii burada yapılan işlerin büyük bölümü kendi emekleriyle başarmış durumda" ifadelerine yer verdi.

"Et konusunda üretime yetişemiyoruz, ciddi talep var"

Kurduğu deve kuşu çiftliği ile başta şeker hastaları olmak üzere, sağlıklı et arayışı içinde olan kitlelere hitap etmeyi amaçladıklarını söyleyen işletme sahibi İbrahim Akkurt, "Ülkemize faydalı olabilmek adına deve kuşu çiftliğini kurduk. 200'e yakın hayvanımız var. Et üretimi için biz bu faaliyeti gerçekleştirdik. Hedefimiz şeker hastalığının olduğu bütün kitlelere ulaşmak. Ülkemizde 20 ile 79 yaş arasında 7 milyona yakın şeker hastası var. Biz bu hastalara yardımcı olmayı hedefliyoruz. 2021 yılında başladık ve 2023 yılında bütün evraklarımızı toparlayarak onay belgesi aldık. Sosyal medya üzerinden de satış yapıyoruz. Et konusunda üretime yetişemiyoruz. Bakanlığın bize yardımcı olmasını istiyoruz, çok ciddi talepler var. Bunlara destek verilmesini istiyoruz" dedi.

"Çürük yumurtası bile para ediyor"

Akkurt, bölgeye katkı sağlamak ve insanlara örnek olmak için gece gündüz çalıştıklarını, çiftliklerinin yüksek verimli yumurtalarıyla da dikkat çektiğini belirterek, "Türkiye'nin muhtelif her yerine satış yapıyoruz. Kars'tan Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e her tarafa satışımız var. Gönderim de yapıyoruz ama gelip alan arkadaşlara ekstra indirim yapıyoruz. Çiftliği görünce onlara da teşvik olması amacıyla. Şu an 5 kişi çalışıyor, veteriner hekimimiz var. Periyodik olarak sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez yem veriliyor. Ortalama 2 kilo 400 gram yem yiyor bu hayvanlar. Ama hava şartları Ağrı'da soğuk olduğu için biz 3 kilo veriyoruz. Bilindiği gibi memleketimiz çok soğuk. Bu kuşlar 65 derece ve eksi 35 derecede yaşayabiliyorlar. Bu hayvanların tüyü, derisi, yumurtası hatta çürük yumurtası bile para ediyor. İran'da görmüştüm, yapan arkadaşlarım var ve onlardan bilgi aldım. Ben de heveslenip bu işe giriştim.

Sığır eti gibi koyu kırmızı ve kuzu etinden yumuşak bir eti var. Kolesterol, şeker, tansiyon ve kadın hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Tedavi ediyor demiyorum, iyi geliyor. Yumurtasının protein değeri çok yüksek. 1 tane yumurta yaklaşık 30 tane tavuk yumurtasına denk geliyor. Sıradaki hedefim bin anaca çıkmak. Burada inek bakan vatandaşlara yavru verip onlardan bir daha satın almak. Şu an Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da tek resmi çiftlik biziz. Türkiye genelinde tek resmi çiftlik biziz" şeklinde konuştu. - AĞRI