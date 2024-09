Abdi İbrahim'in Geleceği Keşfedenler Programı 3. Dönemini Tamamladı

Abdi İbrahim'in, yeni nesil öğrenme girişimi Bilim Virüsü işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Geleceği Keşfedenler Programı tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programın 3'üncü döneminde hayal gücü yüksek, değişime yön vermeye istekli, bilimin yolunu seçen 1050 liseli genç, "Yaratıcı Yetkinlikler", "Küresel Sürdürülebilirlik", "Dijital Dönüşüm ve Biyoteknoloji Yolculuğu" modülleri kapsamında toplam 17 başlıkta, 63 eğitim ve 4 webinar ile kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

"Bugünü anlamlandırmak için geçmişin değerleri ile geleceğe bakıyoruz" yaklaşımının benimsendiği programda her bir modül, zaman içinde yaptıkları icatlarla ve keşiflerle tarihte iz bırakan kişilerden ilham alınarak tasarlandı. 20. yüzyılın en tanınmış düşünme uzmanlarından biri olan ve yaratıcı düşünme teknikleri konusunda uluslararası bir otorite kabul edilen Edward de Bono, Geleceği Keşfedenler'in Yaratıcı Yetkinlikler modülüne ilham veren isim oldu.

Küresel Sürdürülebilirlik modülüne, "Dünya Köyü" kavramını ortaya çıkararak insanlığın küresel ölçekte birbirine bağlı olduğunu belirten filozof ve mucit Buckminster Fuller ilham oldu. "Dijital Dönüşüm ve Biyoteknoloji Yolculuğu" modülünde ise biyomoleküllerin üç boyutlu yapılarını belirlemek için kullanılan X-Işını kristalografisi tekniğinin öncülüğünü yapan Dorothy Hodgkin'den ilham alındı.

Bu üç modül kapsamında, "sorgulama ve merak", "yaratıcı problem çözme", "hikaye anlatıcılığı ve hayal gücü", "tasarım odaklı düşünme", "sürdürülebilir kalkınma amaçları", "küresel vatandaşlık ve birlikte yaşam", "döngüsel ekonomi ve ortaklıklar", "dönüştürücü eylem", "dijital beceriler ve teknoloji", "biyoteknolojinin dünyası," "yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler"," sağlıkta sosyal inovasyon" ve yaşam teknolojileri konularında eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlerin yanı sıra gençlerle her modülün sonunda "Biyoteknolojiyi Keşfedenler Webinarı" gerçekleştirildi. Webinar serilerinde AbdiBio'dan uzman isimler, biyoteknoloji, biyoteknolojide kariyer ve Abdi İbrahim'in bu alanda yürüttüğü çalışmaları konuşmak üzere gençlerle bir araya geldi. Bununla birlikte, gençlerin kendi içeriklerini üretebilmeleri için yine her modülün sonunda "Dijital İçerik Atölyeleri" düzenlendi.

Bu yıl geçen dönemlerden farklı olarak programın üç dönem mezunlarının davet edildiği "İlaç Sektöründe Kariyer" isimli bir webinar da düzenlendi. Webinara katılan liseli gençler, ilaç sektöründeki kariyer fırsatları, bu alandaki meslekler ve uygun üniversite bölümleri gibi konularda merak ettikleri sorulara cevap bulma şansı yakaladı.

Türkiye'nin her bölgesinden 15 bine yakın başvuru

Vizyoner, bilime inanan, girişimci ve 21'inci yüzyıl yetkinliklerine sahip bireyleri güçlendirmek amacıyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki liseli gençleri farklı modüllerde hazırlanan zengin içeriklerle buluşturan programa üç dönem boyunca Türkiye'nin her bölgesinden 15 bine yakın başvuru alındı.

Başvurular arasından 2 bin 665 liseli gencin dahil olduğu programda toplamda 74 farklı başlıkta, 250 eğitim, 4 Girişimcilik Hikayesi Webinarı ve 10 Biyoteknolojiyi Keşfedenler Webinarı düzenlendi. Gençler tarafından üretilen özel içeriklerden 54'ü Geleceği Keşfedenler Kütüphanesi'nde yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı M. Oğuzcan Bülbül, Geleceği Keşfedenler Programı'na gençlerin yoğun katılımından çok mutlu olduklarını belirtti.

Bülbül, 112 yıllık bir şirket olarak misyonlarını sadece ilaç üretmekle sınırlı tutmadıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplumsal yatırım projelerimizle dünyaya iyi bir iz bırakmak için çalışıyoruz. Uzun vadeli değer yaratma odağında kurguladığımız HEAL2050 sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, etki derecesi yüksek, katma değer sağlayan, amaç odaklı projeleri hayata geçiriyoruz. Gençlerde bilim farkındalığı oluşturma vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Geleceği Keşfedenler Programı da bu projelerimiz arasında yer alıyor. Gençleri yaratıcı bakış açılarıyla donatarak değişimin öncüsü kılmayı, bilim, biyoteknoloji ve küresel sürdürülebilirlik konularında güçlendirmeyi hedeflediğimiz programın üçüncü dönemini başarıyla tamamladığımız için mutluyuz. Programımıza katılım gösteren her bir gence teşekkür ediyor ve bu deneyimin onların kişisel gelişimlerine ve gelecekteki kariyer yolculuklarına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Geleceği İyileştirmek misyonumuz doğrultusunda çocukları ve gençleri eğitim alanındaki projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz."