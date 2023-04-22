300 milyar dolar paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından çok örnek verdiği ülke olay oldu

Türkiye'ye temiz yatırım olarak 300 milyar dolar getireceğini vaat eden Kılıçdaroğlu ile bunu yapamayacağını söyleyen hükümet kanadının polemiği sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunduğu paylaşımında örnek gösterdiği Vietnam, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Bunun AK Parti'nin Çin modelinden ne farkı var?" diye sordu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye getireceği niş vaat ettiği 300 milyar dolarla ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.

"HALKIMIZI OLAMAYACAĞINA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Hükümetin eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati'ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına?

VİETNAM'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.

"SİZE YALAN SÖYLÜYORLAR"

Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız!"

VİETNAM ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun verdiği Vietnam örneği sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Bunun AK Parti'nin Çin modelinden ne farkı var?" diye sordu.