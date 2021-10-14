Yeni nesil ekonomiyi, yeni nesil şirketler temsil edecek

İSTANBUL (DHA) - Araştırma kurumu Startup Genome, bu yıl da kapsamlı bir startup ekosistemi raporu (GSER 2021) hazırladı. Raporda global startup ekonomisinin değeri 3.8 trilyon doların üstünde olduğu belirtilirken, ekosistemin ilk sıralarında Silikon Vadisi, New York, Londra, Pekin ve Boston geliyor. Gelişmiş ülkeler ilk 30 sıralaması dağılımda Kuzey Amerika yüzde 50, Asya yüzde 27 ve Avrupa yüzde 17 ile öne çıkıyor.

Araştırma kurumu Startup Genome'un hazırladığı startup ekosistemi raporunda (GSER 2021), dünyadaki ve Türkiye'deki startup ekosistemine dair birçok veri paylaşıldı. Gelişmiş ekonomilerin ilk 30 sıralaması ve gelişen ekonomilerin ilk 100 sıralamasının yer aldığı raporda, global startup ekonomisinin değeri 3.8 trilyon doların üstünde olduğu belirtildi.

4,1 milyar dolar ekosistem değerine sahip Türkiye'de 2021 yılında güzel gelişmeler yaşanırken; İstanbul, GSER Raporu'nda gelişen ekonomiler sırasında 2020 senesine göre 1 sıra yükselerek yerini 15'inci sıraya çıkardı. İstanbul startup ekosistemi 4 farklı kriter üzerinden değerlendirilerek 15'inci sıraya yerleşti. Performans kriteri 10 üzerinden 7, yatırım kriteri 10 üzerinden 10, pazara erişim kriteri 10 üzerinden 9, yetenek kriteri ise 10 üzerinden 9 puan aldı.

TÜRKİYE YAPAY ZEKAYA YAPTIĞI 3,4 MİLYAR DOLAR YATIRIMLA BÖLGE LİDERİ

Raporda Türkiye'nin güçlü olduğu sektörler, oyun, yapay zeka ve big data olarak belirtilirken, Türkiye'nin yapay zekaya yapılan 3,4 milyar dolar yatırımla ortadoğu bölgesinin lideri konumunda olduğuna değinildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mazars Denge Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa, "Genel puanlamamız iyi ancak performans puanımız açısından önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Performans kriteri hesaplanırken startup ekosistemindeki girişimlerin finansal ve ticari performansı, büyüme hızı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Raporda Türkiye'nin ve İstanbul'un çeşitli hızlandırıcı programları, yerel oyuncuları küresel girişimcilerle buluşturan etkinlikler, İstanbul'un girişimler için potansiyel sinerjiler ve iş birlikleri sunması vurgulanıyor. Bununla birlikte, teknoloji girişimlerinin özellikle üniversiteler ve teknokentler tarafından desteklendiği, ülkemizde vergisel açıdan çok önemli

avantajlar ve teşvikler olduğundan söz ediliyor. 2020 yılına göre sıralamamızın yükselmesinin nedeni, 7.5 milyar dolar değerleme alan Getir, 16.5 milyar dolar Trendyol ve NASDAQ'a açılan Hepsiburada gibi şirketlerimizdeki yatırım gelişimeleridir. Yeni nesil ekonomiye hitap eden yeni nesil girişimlerimizin artması hem global startup ekosistemindeki tanınırlığımızın artmasını sağlayacak hem de ülkemiz ekonomisi açısından lokomotif güç niteliğinde olacaktır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri