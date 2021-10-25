Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,09
|0,20
|-34,24
|Acıpayam Selüloz
|16,11
|-0,19
|-5,39
|Adel Kalemcilik
|25,20
|-1,56
|-24,53
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,45
|-0,86
|-32,49
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,93
|-7,04
|16,31
|Ak Enerji
|1,93
|3,21
|-12,67
|Akbank
|5,54
|1,65
|-18,02
|Akçansa
|15,67
|0,32
|-2,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-1,05
|-21,35
|Akfen GMYO
|6,27
|10,00
|140,15
|Akın Tekstil
|31,02
|1,11
|-2,33
|Akiş GMYO
|1,78
|-1,11
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|36,42
|-0,05
|-41,09
|Aksa
|22,48
|2,46
|62,73
|Aksa Enerji
|7,23
|2,26
|94,35
|Aksigorta
|7,14
|-1,11
|-14,07
|Aksu Enerji
|17,90
|-0,33
|137,17
|Alarko Carrıer
|295,00
|0,85
|-18,85
|Alarko GMYO
|22,60
|-0,09
|-10,78
|Alarko Holding
|9,30
|1,31
|9,14
|Albaraka Türk
|1,76
|-2,22
|-9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,56
|-0,65
|-17,19
|Alkim Kağıt
|14,85
|-1,53
|14,73
|Alkim Kimya
|17,17
|-1,15
|21,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,52
|7,04
|3,69
|Altınyunus Çeşme
|53,45
|1,81
|6,99
|Anadolu Efes
|22,22
|1,74
|4,02
|Anadolu Grubu Holding
|26,18
|4,72
|0,21
|Anadolu Hayat Emek.
|9,25
|0,22
|15,11
|Anadolu Isuzu
|19,26
|3,72
|7,00
|Anadolu Sigorta
|5,99
|-0,17
|-17,04
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,74
|-5,80
|Anel Elektrik
|2,71
|0,00
|-14,51
|Arçelik
|33,18
|-1,19
|16,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,30
|0,09
|-7,86
|Arena Bilgisayar
|9,47
|1,83
|-13,14
|Armada Bilgisayar
|50,40
|2,86
|2,69
|Arsan Tekstil
|4,60
|1,77
|15,41
|Arzum Ev Aletleri
|17,27
|1,05
|-28,53
|Aselsan
|16,68
|-0,12
|-8,60
|Ata GMYO
|4,40
|6,28
|-20,15
|Atakule GMYO
|2,70
|0,00
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,85
|2,63
|5,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|-0,75
|-24,00
|ATP Bilgisayar
|35,70
|1,48
|Avrasya GMYO
|1,86
|0,54
|-28,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|-1,70
|-27,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,40
|-0,47
|6,67
|Aydem Enerji
|6,71
|0,00
|Ayen Enerji
|5,49
|-1,26
|1,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,99
|2,65
|68,36
|Aygaz
|18,48
|-1,18
|30,27
|Bagfaş
|20,56
|0,10
|2,80
|Bak Ambalaj
|19,25
|-0,05
|-2,66
|Balatacılar Balatacılık
|8,59
|-2,16
|4,25
|Bantaş Ambalaj
|3,31
|1,53
|5,86
|Banvit
|64,85
|0,54
|24,71
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,98
|0,53
|Baştaş Başkent Çimento
|9,68
|-0,21
|-44,27
|Batı Çimento
|16,00
|1,72
|239,70
|Batısöke Çimento
|2,54
|-2,31
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|8,03
|-3,14
|-24,32
|Bera Holding
|10,21
|1,29
|-49,65
|Berkosan Yalıtım
|7,70
|-0,77
|-13,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,95
|2,23
|47,28
|Beyaz Filo
|8,97
|-0,55
|-11,01
|Bilici Yatırım
|15,01
|1,83
|171,27
|Bim Mağazalar
|61,45
|-1,36
|-13,81
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,80
|4,73
|Birko Mensucat
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,55
|0,63
|Birlik Mensucat
|2,02
|0,50
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|12,31
|-0,73
|-17,79
|BMS Çelik Hasır
|8,08
|0,50
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,43
|0,68
|Borusan Mannesmann
|23,82
|1,62
|-14,32
|Borusan Yat. Paz.
|331,00
|0,18
|-27,14
|Bosch Fren Sistemleri
|820,00
|0,00
|-33,32
|Bossa
|27,42
|0,81
|53,61
|Brisa
|23,64
|0,68
|22,09
|Burçelik
|21,78
|-0,18
|3,62
|Burçelik Vana
|21,04
|-0,19
|-57,63
|Bursa Çimento
|3,73
|-2,86
|-25,06
|Carrefoursa
|41,78
|1,21
|-41,81
|Casa Emtia Petrol
|124,20
|3,41
|17,17
|Ceo Event Medya
|8,27
|0,85
|28,62
|Coca Cola İçecek
|80,70
|0,31
|27,07
|Cosmos Yat. Holding
|11,70
|0,17
|45,16
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|-1,07
|-21,12
|Çan2 Termik
|14,55
|-1,02
|Çelebi
|153,40
|0,52
|-15,96
|Çelik Halat
|6,24
|0,00
|-31,41
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,00
|-32,46
|Çemtaş
|14,01
|0,07
|-10,83
|Çimbeton
|209,20
|0,53
|-29,44
|Çimentaş
|26,56
|-0,08
|-26,55
|Çimsa
|30,64
|0,66
|72,13
|Çuhadaroğlu Metal
|8,51
|0,47
|11,87
|Dagi Giyim
|2,99
|-0,99
|-12,22
|Dagi Yatırım Holding
|11,89
|-0,50
|-7,83
|Dardanel
|2,74
|4,98
|-48,54
|Datagate Bilgisayar
|12,55
|-2,71
|-22,10
|Demısaş Döküm
|9,26
|4,75
|43,00
|Denge Holding
|1,43
|-2,05
|-52,92
|Deniz GMYO
|1,59
|-0,63
|-13,68
|Derimod
|8,81
|-0,34
|-9,55
|Derlüks Yatırım Holding
|5,01
|-1,76
|-43,20
|Desa Deri
|7,87
|-0,13
|-19,20
|Despec Bilgisayar
|9,18
|0,00
|-29,71
|Deva Holding
|23,82
|0,08
|-0,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,28
|1,08
|4,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,40
|5,01
|17,96
|Ditaş Doğan
|18,19
|1,45
|39,86
|DO-CO
|869,40
|1,68
|38,00
|Doğan Burda
|45,24
|9,97
|101,60
|Doğan Holding
|2,62
|-0,38
|-12,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,00
|-6,82
|Doğusan
|4,31
|-0,46
|-1,60
|Doğuş GMYO
|9,04
|0,11
|10,65
|Doğuş Otomotiv
|34,62
|4,97
|33,55
|Döktaş Dökümcülük
|28,50
|6,66
|-6,92
|Duran Doğan Basım
|16,09
|-0,31
|53,38
|Dyo Boya
|10,11
|0,30
|-10,11
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|0,68
|-17,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,36
|-0,16
|35,07
|E-Data Teknoloji
|9,54
|-1,14
|Edip Gayrimenkul
|3,96
|1,54
|19,28
|Ege Endüstri
|1.233,30
|0,01
|-25,92
|Ege Gübre
|184,00
|2,28
|28,26
|Ege Profil
|30,06
|2,95
|-20,15
|Ege Seramik
|15,14
|0,00
|56,69
|Egeplast
|23,80
|-2,54
|-28,53
|Ekiz Kimya
|6,15
|-2,84
|-13,74
|Emek Elektrik
|2,86
|-2,05
|0,16
|Eminiş Ambalaj
|18,50
|-1,44
|-49,78
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|0,51
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|11,67
|0,17
|1,21
|Enka İnşaat
|10,80
|1,12
|53,37
|Erbosan
|103,70
|9,91
|155,70
|Ereğli Demir Çelik
|19,63
|1,45
|49,43
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|-0,31
|Ersu Gıda
|4,21
|-3,66
|-14,78
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,96
|-1,08
|Escort Teknoloji
|5,08
|-0,97
|-22,68
|Esenboğa Elektrik
|27,46
|-1,01
|44,33
|Etiler Gıda
|4,98
|-2,35
|25,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,88
|2,95
|27,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|1,81
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,78
|-2,33
|-14,89
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|-0,53
|-34,15
|Europap Tezol Kağıt
|13,83
|-0,58
|Fade Gıda
|8,02
|0,25
|54,18
|Fenerbahçe Futbol
|29,92
|-3,67
|1,22
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,32
|-0,43
|-21,30
|F-M İzmit Piston
|104,40
|0,77
|-14,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,39
|-1,27
|-4,91
|Ford Otosan
|188,60
|0,86
|54,41
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,00
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|23,10
|10,00
|10,10
|Galata Wind Enerji
|4,35
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,49
|2,95
|-13,83
|Garanti Bankası
|9,08
|-0,44
|-10,55
|Garanti Faktoring
|13,13
|-4,86
|17,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,79
|9,84
|-13,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,75
|0,75
|13,90
|Gediz Ambalaj
|16,49
|2,42
|23,06
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,61
|-3,88
|Gen İlaç
|12,85
|-1,23
|Gentaş
|3,15
|-0,94
|-30,21
|Gersan Elektrik
|5,30
|-0,38
|-13,68
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,40
|-1,84
|Global Men. Değ.
|5,94
|-1,00
|-1,16
|Global Yat. Holding
|1,89
|1,07
|-46,20
|Good-Year
|8,74
|-0,57
|9,69
|Göltaş Çimento
|37,74
|-0,16
|-8,05
|Gözde Girişim
|5,97
|1,70
|-25,19
|GSD Denizcilik
|4,39
|-2,01
|80,27
|GSD Holding
|2,75
|1,10
|9,56
|Gübre Fabrik.
|64,65
|9,95
|-24,87
|Güler Yat. Holding
|2,52
|-1,56
|-27,22
|Halk GMYO
|2,65
|-5,69
|-13,06
|Hatay Tekstil
|16,77
|2,88
|22,99
|Hedef Girişim
|2,72
|-2,16
|7,73
|Hedef Holding
|2,36
|9,77
|Hektaş
|8,58
|3,00
|60,60
|HUB Girişim
|10,67
|2,79
|-41,37
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,45
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-0,94
|-18,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,48
|-2,16
|215,60
|İdealist GMYO
|2,18
|-1,80
|-8,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-2,35
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|1,15
|-64,28
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|1,19
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|-1,07
|39,69
|Info Yatırım
|4,53
|0,22
|-3,01
|İntema
|35,32
|3,82
|-11,48
|Inveo Yatırım Holding
|29,54
|-1,40
|104,12
|İpek Doğal Enerji
|13,41
|1,90
|2,52
|İskenderun Demir Çelik
|13,20
|0,46
|46,08
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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