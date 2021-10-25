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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,090,20-34,24
Acıpayam Selüloz16,11-0,19-5,39
Adel Kalemcilik25,20-1,56-24,53
Adese Gayrimenkul1,17-0,85-58,21
Afyon Çimento3,45-0,86-32,49
AGESA Hayat Emeklilik19,93-7,0416,31
Ak Enerji1,933,21-12,67
Akbank5,541,65-18,02
Akçansa15,670,32-2,68
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-1,05-21,35
Akfen GMYO6,2710,00140,15
Akın Tekstil31,021,11-2,33
Akiş GMYO1,78-1,11-36,25
Akmerkez GMYO36,42-0,05-41,09
Aksa22,482,4662,73
Aksa Enerji7,232,2694,35
Aksigorta7,14-1,11-14,07
Aksu Enerji17,90-0,33137,17
Alarko Carrıer295,000,85-18,85
Alarko GMYO22,60-0,09-10,78
Alarko Holding9,301,319,14
Albaraka Türk1,76-2,22-9,28
Alcatel Lucent Teletaş24,56-0,65-17,19
Alkim Kağıt14,85-1,5314,73
Alkim Kimya17,17-1,1521,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,527,043,69
Altınyunus Çeşme53,451,816,99
Anadolu Efes22,221,744,02
Anadolu Grubu Holding26,184,720,21
Anadolu Hayat Emek.9,250,2215,11
Anadolu Isuzu19,263,727,00
Anadolu Sigorta5,99-0,17-17,04
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,74-5,80

Anel Elektrik2,710,00-14,51
Arçelik33,18-1,1916,59
ARD Bilişim Teknolojileri44,300,09-7,86
Arena Bilgisayar9,471,83-13,14
Armada Bilgisayar50,402,862,69
Arsan Tekstil4,601,7715,41
Arzum Ev Aletleri17,271,05-28,53
Aselsan16,68-0,12-8,60
Ata GMYO4,406,28-20,15
Atakule GMYO2,700,0015,33
Atlantis Yatırım Holding5,852,635,22
Atlas Yat. Ort.1,33-0,75-24,00
ATP Bilgisayar35,701,48

Avrasya GMYO1,860,54-28,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,31-1,70-27,81
Avrupa Yatırım Holding6,40-0,476,67
Aydem Enerji6,710,00

Ayen Enerji5,49-1,261,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,992,6568,36
Aygaz18,48-1,1830,27
Bagfaş20,560,102,80
Bak Ambalaj19,25-0,05-2,66
Balatacılar Balatacılık8,59-2,164,25
Bantaş Ambalaj3,311,535,86
Banvit64,850,5424,71
Başkent Doğalgaz GMYO33,980,53

Baştaş Başkent Çimento9,68-0,21-44,27
Batı Çimento16,001,72239,70
Batısöke Çimento2,54-2,314,10
Bayrak Taban Sanayi8,03-3,14-24,32
Bera Holding10,211,29-49,65
Berkosan Yalıtım7,70-0,77-13,68
Beşiktaş Futbol Yat.5,952,2347,28
Beyaz Filo8,97-0,55-11,01
Bilici Yatırım15,011,83171,27
Bim Mağazalar61,45-1,36-13,81
Biotrend Çevre ve Enerji28,804,73

Birko Mensucat1,03-1,90-7,21
Birleşim Mühendislik9,550,63

Birlik Mensucat2,020,50-41,62
Bizim Mağazaları12,31-0,73-17,79
BMS Çelik Hasır8,080,50

Boğaziçi Beton Sanayi4,430,68

Borusan Mannesmann23,821,62-14,32
Borusan Yat. Paz.331,000,18-27,14
Bosch Fren Sistemleri820,000,00-33,32
Bossa27,420,8153,61
Brisa23,640,6822,09
Burçelik21,78-0,183,62
Burçelik Vana21,04-0,19-57,63
Bursa Çimento3,73-2,86-25,06
Carrefoursa41,781,21-41,81
Casa Emtia Petrol124,203,4117,17
Ceo Event Medya8,270,8528,62
Coca Cola İçecek80,700,3127,07
Cosmos Yat. Holding11,700,1745,16
Credıtwest Faktorıng4,63-1,07-21,12
Çan2 Termik14,55-1,02

Çelebi153,400,52-15,96
Çelik Halat6,240,00-31,41
Çemaş Döküm1,150,00-32,46
Çemtaş14,010,07-10,83
Çimbeton209,200,53-29,44
Çimentaş26,56-0,08-26,55
Çimsa30,640,6672,13
Çuhadaroğlu Metal8,510,4711,87
Dagi Giyim2,99-0,99-12,22
Dagi Yatırım Holding11,89-0,50-7,83
Dardanel2,744,98-48,54
Datagate Bilgisayar12,55-2,71-22,10
Demısaş Döküm9,264,7543,00
Denge Holding1,43-2,05-52,92
Deniz GMYO1,59-0,63-13,68
Derimod8,81-0,34-9,55
Derlüks Yatırım Holding5,01-1,76-43,20
Desa Deri7,87-0,13-19,20
Despec Bilgisayar9,180,00-29,71
Deva Holding23,820,08-0,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,281,084,69
Diriteks Diriliş Tekstil4,405,0117,96
Ditaş Doğan18,191,4539,86
DO-CO869,401,6838,00
Doğan Burda45,249,97101,60
Doğan Holding2,62-0,38-12,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,00-6,82
Doğusan4,31-0,46-1,60
Doğuş GMYO9,040,1110,65
Doğuş Otomotiv34,624,9733,55
Döktaş Dökümcülük28,506,66-6,92
Duran Doğan Basım16,09-0,3153,38
Dyo Boya10,110,30-10,11
Eczacıbaşı İlaç5,940,68-17,52
Eczacıbaşı Yatırım36,36-0,1635,07
E-Data Teknoloji9,54-1,14

Edip Gayrimenkul3,961,5419,28
Ege Endüstri1.233,300,01-25,92
Ege Gübre184,002,2828,26
Ege Profil30,062,95-20,15
Ege Seramik15,140,0056,69
Egeplast23,80-2,54-28,53
Ekiz Kimya6,15-2,84-13,74
Emek Elektrik2,86-2,050,16
Eminiş Ambalaj18,50-1,44-49,78
Emlak Konut GMYO1,970,51-6,84
Enerjisa Enerji11,670,171,21
Enka İnşaat10,801,1253,37
Erbosan103,709,91155,70
Ereğli Demir Çelik19,631,4549,43
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,21-0,31

Ersu Gıda4,21-3,66-14,78
Escar Turizm Taşımacılık21,96-1,08

Escort Teknoloji5,08-0,97-22,68
Esenboğa Elektrik27,46-1,0144,33
Etiler Gıda4,98-2,3525,13
Euro Kapital Yat. Ort.4,882,9527,77
Euro Trend Yat. Ort.3,371,81-4,76
Euro Yat. Ort.3,78-2,33-14,89
Euro Yatırım Holding1,87-0,53-34,15
Europap Tezol Kağıt13,83-0,58

Fade Gıda8,020,2554,18
Fenerbahçe Futbol29,92-3,671,22
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,32-0,43-21,30
F-M İzmit Piston104,400,77-14,84
Fonet Bilgi Teknolojileri12,39-1,27-4,91
Ford Otosan188,600,8654,41
Formet Metal ve Cam1,260,00-48,64
Frigo Pak Gıda23,1010,0010,10
Galata Wind Enerji4,350,00

Galatasaray Sportif3,492,95-13,83
Garanti Bankası9,08-0,44-10,55
Garanti Faktoring13,13-4,8617,97
Garanti Yat. Ort.2,799,84-13,24
Gedik Y. Men. Değ.6,750,7513,90
Gediz Ambalaj16,492,4223,06
Gelecek Varlık Yönetimi13,61-3,88

Gen İlaç12,85-1,23

Gentaş3,15-0,94-30,21
Gersan Elektrik5,30-0,38-13,68
Girişim Elektrik Sanayi22,40-1,84

Global Men. Değ.5,94-1,00-1,16
Global Yat. Holding1,891,07-46,20
Good-Year8,74-0,579,69
Göltaş Çimento37,74-0,16-8,05
Gözde Girişim5,971,70-25,19
GSD Denizcilik4,39-2,0180,27
GSD Holding2,751,109,56
Gübre Fabrik.64,659,95-24,87
Güler Yat. Holding2,52-1,56-27,22
Halk GMYO2,65-5,69-13,06
Hatay Tekstil16,772,8822,99
Hedef Girişim2,72-2,167,73
Hedef Holding2,369,77

Hektaş8,583,0060,60
HUB Girişim10,672,79-41,37
Hürriyet Gzt.2,21-0,455,24
ICBC Turkey Bank5,29-0,94-18,62
İdeal Finansal Teknolojiler42,48-2,16215,60
İdealist GMYO2,18-1,80-8,13
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,83-2,35-33,60
İhlas Gazetecilik0,881,15-64,28
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,851,19-25,44
İndeks Bilgisayar6,49-1,0739,69
Info Yatırım4,530,22-3,01
İntema35,323,82-11,48
Inveo Yatırım Holding29,54-1,40104,12
İpek Doğal Enerji13,411,902,52
İskenderun Demir Çelik13,200,4646,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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