Ekmek arası uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı
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Ekmek arası uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

23.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:32
Ekmek arası uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elinde bulunan ekmeğin arasına 69 gram uyuşturucu madde sakladığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elinde bulunan ekmeğin arasına 69 gram uyuşturucu madde sakladığı ortaya çıktı. Şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüştekin Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Durdurulan şüpheli şahsın elinde bulunan ekmeğin arasına saklanmış şekilde 69 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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