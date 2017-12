Eker, Gıda Kategorisinde Marka İtibarını Artırdı

EKER, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde gıda kategorisinde marka ve itibar değerini en çok artıran ilk üç marka arasına girdi.



Süt ürünleri sektöründe 40 yıldır faaliyet gösteren Eker, 'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırmasına göre 2017 yılında gıda sektöründe marka itibarını en çok artıran ilk üç marka arasında yer aldı. Marketing Türkiye'nin Akademetre tarafından yapılan 'İti­bar ve Marka Değer Performans Ölçü­mü' araştırmasını baz alarak düzenlediği 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri' için 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi. Saha araştırması sonucunda 40'ı aşkın sektörün, yıl içinde itibarını en çok artıran ilk üç markası belirlendi. Dördüncüsü düzenlenecek olan 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin sonuçları 5 Ocak tarihinde Zorlu Center Raffles Otelde gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak.



