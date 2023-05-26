Türkiye Maarif Vakfı, Afrika Günü'nü İstanbul'da düzenledi

Dünyanın 51, Afrika'nın da 26 ülkesinde Türkiye adına uluslararası eğitim faaliyeti yürüten Türkiye Maarif Vakfında, Afrika Günü'nün 60'ıncı yıl dönümünde "Afrika'yı Anlamak" temalı etkinlik düzenlendi.???????

Vakıftan yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da özgürlük ve bağımsızlık vurgusuyla 25 Mayıs 1963'te kurulan Afrika Birliği Örgütü'nün hayata geçmesinden bu yana dünyada ve Türkiye'de 25 Mayıs'ın Afrika Günü olarak kutlandığı belirtildi.

Eğitimden kültüre, teknolojiden kalkınmaya, tarımdan ulaşıma, savunmadan yardım faaliyetlerine kadar tüm dünyada ve özellikle de Afrika'da hayatın hemen her alanında insani dış politikasıyla toplumların ve ülkelerin giderek ilgi ve beğenisini kazanan Türkiye'nin, 25 Mayıs Afrika Günü için de özel programlar düzenlediği kaydedildi.

Bu kapsamda, Afrika'nın 26 ülkesinde örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri ile kıtanın yoğun ilgisini kazanan Türkiye Maarif Vakfının İstanbul'daki genel merkezinde Afrika Günü programı düzenlendiği aktarıldı.

Programda, Afrika'daki Maarif Okullarından mezun olup, Türkiye'de üniversite eğitimi gören öğrencilerin katılımıyla yapılan panelde, Afrika'da bir ailede gündelik hayat, Afrikalı bir çocuğun eğitim hayatı, bereketli toprakların lezzet haritasında yemek çeşitleri ve mutfak kültürü, misafir ağırlama, geleneksel kıyafetler ve danslardaki sembolik anlamlar ile doğum ve ölüm ritüellerinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün sözlerine de yer verildi.

Prof. Dr. Akgün, Afrika'daki 44 ülkede büyükelçiliklerinin bulunduğunu, Dışişleri Bakanlığının stratejik hedeflerinden birinin 54 ülkenin tamamında büyükelçilik açmak olduğunu aktardı.

"Uzun dönemli olarak sadece stratejik, diplomatik ve ekonomik ilişkiler değil kültürlerin ve halkların birbirini tanıması için faaliyetler lazımdı." diyen Akgün, YTB üzerinden burs faaliyetlerinin yürütüldüğünü, eğitim üzerinden bu ilişkileri tesis eden kurumun da Türkiye Maarif Vakfı olduğunun altını çizdi.

Afrika'nın 26 ülkesinde eğitim faaliyetiyle bu ilişkilerin bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını vurgulayan Akgün, "Maarif Okullarının başarı hikayesi hepimizi gururlandırıyor. Türkiye'nin altyapısı, sanayileşme ve eğitim alanında geldiği seviye Afrika ülkeleri için örnek teşkil ediyor. Daha iyi birliktelikler ve daha iyi bir gelecek kurmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin her kurumunun ve Türkiye Maarif Vakfının önceliğidir. Hepinizin Afrika Günü'nüzü kutluyorum. Mutlu bir geleceğe hep birlikte yürüyebilmek üzere." ifadelerini kullandı.

Afrika özel programının, Afrikalı müzisyen, beste yazarı, aktivist Enzo Ikah'ın şarkıları ve kıtanın son yüzyıllarda maruz kaldığı ayrımcılığa dair yorumlarıyla sona erdiği kaydedildi.