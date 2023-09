Haberler ›› Eğitim ›› Trabzon Of Kaymakamı Hastalık Nedeniyle İstirahatte Olan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısını Ziyaret Etti

Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, hastalığı dolayısıyla bir süredir evinde istirahat eden Of Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Ak'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Demirer, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin ile Ak'ı, Dumlusu Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Demirer, sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesini temenni ettiği Ak'a başarı belgesi de sundu.