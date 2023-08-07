Fatma Şahin Lgs' de dereceye giren öğrencilerle buluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Liseye Geçiş Sınavında ilk yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere özel kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Gaziantep'te yüzlerce öğrencinin büyük çaba sarf ederek gayretle hazırlandıkları LGS sonuçları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük gurur ve coşku ile karşılandı. Öğrencilere ve ailelerine yönelik tebrik etmek için düzenlenen etkinlik aileler tarafından yoğun ilgi gördü.

"Öğrencilerimiz bize emanet"

Eğitim şehri modeli ile yola çıktıklarını ve tüm çocuklara eğitim konusunda destek olarak hep yanlarında olacaklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz her hangi bir şehir değiliz, sizde her hangi bir çocuk değilsiniz. Gazinin çocukları ecdadın çocuklarısınız. Bugün sanayi şehriyiz diyoruz çok övünüyoruz. Yeni sanayi şehirleri kurmaya çalışıyoruz ama bir mühendis olarak bakıyorum ben. Bir mühendis olarak baktığım zaman çalışıyoruz ama neyi besliyoruz? Belçika'nın, Almanya'nın İskandinav ülkelerinin makine sanayisini besliyoruz. O yüzden bizim montaj sanayisinden çıkıp yüksek teknolojiye kendi makinasını kuran mühendislere ihtiyacımız var yani size ihtiyacımız var gelecek sizin elinizde. Ayrıca İstanbul'a gittiğimiz de tam puan alan ve İstanbul'u yazan öğrenciler pansiyon sıkıntısı var dedi. Bizde korkmayın beraber gidip sizi Davut valiye teslim edeceğiz. Burayı tercih eden öğrencilerimizde bize emanet" şeklinde konuştu.

"Öğrencilere ve ailelerine Çanakkale müjdesi"

Dereceye giren öğrencilere müjdeler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri ve ailelerini Çanakkale'ye gönderme sözü verdiğini ifade ederek, "Gençlerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Tarihimizi unutmayalım geçmiş ile gelecek arasındaki köprü çok önemli. Bütün liseye geçen tüm öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Sayıştay'ın sınırlaması var sadece Şahinbey'de ki öğrencileri götürüyoruz ama ben risk alarak burada bulunan tüm Öğretmenleri, öğrencileri, anneleri ve babaları ile birlikte Çanakkale'ye götüreceğiz. Bu müjdeyi de sizinle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'te eğitimle birlikte olan çok güçlü bir yönetim var"

Düzenlenen etkinlikte Gaziantep'in eğitim konusunda yüksek derecede mesafe kat ettiğini ve çocukların eğitimi için birliktelik olduğunu ve güçlü bir yönetim modeli olduğunu belirten Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Gaziantep eğitim, bilim, kültür sanat ve sporun olduğu 5 dalda öne çıktı. Eğitim bilim özellikle son 4 yılda grafiği yükselen bir başarı söz konusu. Bilimde Teknofest'te 2020 yılında en çok proje yazan ve en çok başarı kazanan şehir. Sizler bilim çocuklarısınız bunların ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz. Bundan sonra da böyle olacak 10 tane dene yap atölyelerimiz bilim atölyelerimiz var. İlk defa ilkokul düzeyinde Türkiye'de ilk defa keşif kampüsü veya çocuk üniversitesi dediğimiz bir kurumumuz var. 256 bilim çocuğunu yetiştiriyoruz. Başarı tesadüf değil. Gaziantep tek yürek, tek ses, eğitim anlamında bugün eğitim şehri Gaziantep diyorsak bu salonu dolduran liderleri enleri yetiştiriyorsa bunun tesadüf olmadığını ve Gaziantep'te eğitimle birlikte olan çok güçlü bir yönetim olduğunu buradan söylemek istiyorum" diye konuştu.

Dereceye giren öğrenciler ve ailelerinin bulunduğu kahvaltı etkinliğine başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkan, Gaziantep AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.