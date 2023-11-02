Afgan-Türk Maarif Okulları Bilim ve Teknoloji Fuarı Açıldı

Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına bağlı Afgan-Türk Maarif Okulları, bilim ve teknoloji fuarı düzenledi. Fuarda, öğrencilerin geliştirdiği 45 proje sergilendi ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına bağlı Afgan-Türk Maarif Okulları, bilim ve teknoloji fuarı açtı.

Ülke genelindeki Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencilerinin çalışmaları arasından seçilen ve 70'ten fazla öğrencinin katkı sağladığı 45 proje, başkent Kabil'de bulunan vakfın Teymeni yerleşkesinde, bilim ve teknoloji meraklılarının beğenisine sunuldu.

Afgan-Türk Maarif Okulları Birinci Bilim ve Teknoloji Fuarı kapsamındaki projeler, ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde değerlendirilecek ve ilk 3'e girenlere sırasıyla dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı saat hediye edilecek.

Fuarın açılışına Türkiye'nin Kabil Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Afganistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile Afganistan geçici hükümetinin Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdullatif Nazari ile Taliban yönetiminin çeşitli yetkilileri katıldı.

Türkiye'nin Kabil Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Ünal konuşmasında, Afganistan'ın uzun yıllar süren çatışmalı ortam nedeniyle gerçek potansiyeline ulaşamadığını belirterek Afgan-Türk Maarif Okullarından yetişen öğrencilerin kısa sürede Afganistan'ın açığını kapatacağına ve en kısa sürede Afganistan'ın gerçek potansiyelini yansıtacaklarına inandığını kaydetti.

Ünal, "Türkiye de bu çerçevede dostluk ve kardeşlik ilişkileri nedeniyle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır. Afganistan'a her alanda destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur, öğrencilerin hem Afganistan'ın hem de Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek bu öğrencilerin Afganistan'ın geleceğini inşa edeceğini kaydetti.

Fuara katılan öğrencilerin, gelişmiş tarımsal sulama sistemleri, akıllı park sistemleri, güneş enerjisi ve atıklardan elektrik üretimi, atık geri dönüşümü gibi Afganistan'ın ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler geliştirdikleri dikkati çekti.