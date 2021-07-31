Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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