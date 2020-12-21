Efeler Belediyesi, Baltaköy'deki cami avlusuna parke taşı döşedi

Efeler Belediyesi'nin Baltaköy Mahallesi Merkez Camii'de gerçekleştirdiği çalışmalar, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Baltaköy Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii avlusunda kilitli parke taşı döşeme işini tamamladı. Daha önce cami bahçesinde biriken sular nedeniyle giriş çıkışların zor olduğunu, hatta cenaze namazlarının bile bu sebeple cami bahçesinde kılınamadığını belirten vatandaşlar, "Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları sayesinde camimizin bahçesi yenilendi. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay, sadece merkez mahallelere değil, Baltaköyümüz gibi kırsal mahallelere de büyük önem verdiğini bizlere gösteriyor. Başkanımızın çalışmaları yüzümüzü güldürüyor" diyerek Başkan Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı