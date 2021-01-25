Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

25.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:43
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.

Keşan Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.

Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve çevresindeki besleme noktalarına mama bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmasını önledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yaşayan tüm canlıların sağlığının kendilerine emanet olduğunu belirterek, vatandaşlara sokak hayvanlarının hayat mücadelesine destek verme çağrısında bulundu.

Helvacıoğlu, Mahmutköy muhtarı ve azalarla buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mahmutköy köyü Muhtarı Asım Gül ve azalarla bir araya geldi.

Gül ve azalar ile Mahmutköy köyünün sorunlarının çözümüne ilişkin görüşme yaptıklarını belirten Helvacıoğlu, Keşan'ı ortak akıl ile yönettiklerini ifade etti.

Havsa'da taşkın koruma çalışmaları yapıldı

Havsa'da dere taşkınını önlemek için çalışma yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmaların yanı sıra geçen yıl taşkın koruma amaçlı olarak yapılan yağmur suyu kanallarının devamı da inşa ediliyor.

Çalışmaları yerinden inceleyen Belediye Başkanı Aydın Balkan yardımcı olan ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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