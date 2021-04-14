Edirne'de kaçak içki ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta bir miktar kaçak içki ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta bir miktar kaçak içki ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 şişe kaçak içki ve 295 elektronik sigara aparatı bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli M.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar