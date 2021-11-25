Ebediyete İrtihal Eden Öğretmenlerimizi Kabirleri Başında Rahmetle Yâd Ettik

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi de unutmayarak kabirlerini ziyaret ettik.

Bu kapsamda yakın zamanda Covid-19 nedeniyle aramızdan ayrılarak hepimizi derinden üzen ilimiz eğitim camiasının sevilen isimlerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yusuf Birol'un da kabrini ziyaret ederek rahmetle andık ve duada bulunduk.

24 Kasım vesilesiyle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Şehit ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet