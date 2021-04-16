E Gençlik projesiyle gençlere alan açılıyor

Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulanacak Büyükşehir E-Gençlik projesi a'dan z'ye gençlerin dijital kılavuzu olacak.

Yerel yönetimlerde bir ilk:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlere yönelik düzenlediği eğitim, spor, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yanında dijital alanda da onlara alan açıyor. Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulanacak Büyükşehir E-Gençlik projesi, a'dan z'ye gençlerin dijital kılavuzu olacak. Espor, Dijital İçerik ve Teknoloji Atölyeleri gibi bilişim çağının tüm gereksinimlerini bünyesinde bulunduran projeyle, gençler yeniçağa kayıtsız kalmamış olacak.

PODCAST, YOUTUBE, KARİKATÜR, ANİSMAYON…

Projenin önemli bir ayağını oluşturan Dijital İçerik Atölyelerinde; youtube, podcast, karikatür-animasyon, iletişim akademisi ve metin senaryo yazımı gibi gençlerin ilgisini çekebilecek atölyeler oluşturuldu. Özelikle dünya genelinde önemli ağlar olan Youtube ve Podcast ile gençler hünerlerini gösterecek. Proje bünyesinde çizim yapmak isteyen gençler karikatür ve animasyon alanlarında desteklenecek. Yazmaya yönelik metin senaryo atölyesiyle gençlere alan açılacak. Bununla birlikte iletişim akademisi ile sosyal medyadan, medya okuryazarlığına, içerik üretiminden ekipman kullanımına, kurgudan ışık ve ses kullanımına kadar alanında uzman kişilerden ve akademisyenlerden eğitim programları sunulacak.

GENÇLERİN VAZGEÇİLMEZİ ESPOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, E Gençlik projesi kapsamında dünyada hızla büyüyen ve ilginin her geçen gün arttığı Espor alanında da gençlere alan açıyor. Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde profesyonel Espor branşlarını açan Büyükşehir Belediyesi Espor Akademisi ile ilgili de tüm gençlere hizmet verecek. Proje kapsamında kurulan Kağıtspor Espor takımı şuan Zula Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Büyükşehir Belediyesi Espor'u psikologlar ve sosyologlar eşliğinde gerçekleştirirken bunun yanında altyapı lojistik ve teknik destekler eksiksiz sağlanıyor. Akademi takımı ve profesyonel takım arasında tecrübe aktarımı yöntemiyle gençler Espor'u yapmaya başladı.Büyükşehir Belediyesi elektronik sporları tüm gençlere doğru şekilde sevdirmeyi hedefliyor. Ayrıca ailelere de geleceğin (Araba yarışları, futbol ve basketbol) mesleği olacak Espor'un anlatılması amaçlanıyor.

ÜNİVERSİTE KULÜPLERİ TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ İLE DESTEK ALACAK

Büyükşehir Belediyesi E Gençlik kapsamında kurulan Teknoloji Atölyelerinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üreten gençlerin yetişmesi hedefleniyor. Üniversite öğrencileri ağırlıklı olarak hizmet verilen atölyelerde zaman zaman lise öğrencileri de gelip bilgi ve destek alabilecek. Büyükşehir Belediyesi lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek tecrübe aktarımını önemsiyor. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirecek atölyelerde;"robotik ve kodlama", "arduino ve elektrik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", İHA, Roket, "matematik ve fizik", "siber güvenlik", "mobil uygulama ve programlama", "yapay zeka", "havacılık ve uzak teknolojileri", "nanoteknoloji" gibi birçok alanda öğrenciler yarışlara hazırlık yapıyor.

STÜDYOLAR HAZIRLANIYOR

Yerel yönetimlerde ilklerin adresi olan Kocaeli Büyükşehir, Dijital İçerik atölyeleriyle de bu alanda Türkiye'de ilk olacak. E Gençlik projesi bünyesinde oluşturulan Espor, Dijital İçerik atölyeleri ve Teknoloji atölyesi ile dijital disiplinleri bir arada sunacak. Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit çarşıda bulunan Genç Mekân merkezinde Youtube, Podcast ve Espor stüdyoları profesyonel bir şekilde hazırlanıyor. Ayrıca yine Genç Mekânda ve Sanayi Mahallesi Vinsan tesislerinde Teknoloji Atölyeleri yapım aşamaları devam ediyor.Bunun yanında karikatür-animasyon ve metin senaryo yazımı atölyeleri de hazırlandı.

DİJİTAL İÇERİK ATÖLYELERİ İLE NELER YAPILACAK?

Büyükşehir Belediyesi Dijital İçerik Atölyeleri ile planlı ve amaca yönelik eğitim faaliyetleri (Kurgu, Montaj, Animasyon, Çizim, Senaryo Yazarlığı v.b.) gerçekleştirecek. Bunun yanında sosyal medyanın bilinçli kullanılmasına ilişkin farkındalık yaratacak eğitim, seminer vb. etkinliklere yer verilecek. Özel temalı içerik üretim etkinlikleriyle seçilen herhangi bir konuda ilgili atölyede video, animasyon, karikatür gibi içerik üretimi faaliyetleriyle gençlere destek verilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini sosyal medya platformlarında tanıtıcı ilgili hale getirmek için projeler üretilecek.

PROJE BAŞKA İLÇELERDE UYGULANACAK

Büyükşehir Belediyesi E Gençlik projesi şuan İzmit ilçesinde uygulanmaya başlandı. İlerleyen zamanlarda ise diğer ilçelerde de merkezler oluşturulup gençlere alan açılması bekleniyor.

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Kaynak: Bültenler