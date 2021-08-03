Düzce yangın son dakika! Düzce'de yangın var mı? Düzce'de devam eden yangın var mı?

Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınlar sonrası birçok ilde yangın olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar tarafından arama yapılmakta. Yangın haberlerinin ilk gelmeye başladığı şehirler arasında yer alan Düzce en çok merak edilen iller arasında yer almakta. Peki, Düzce'de devam eden yangın var mı? Düzce yangın son dakika! Düzce'de yangın var mı?

Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından birçok ilde yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Bu bağlamda en çok merak edilen iller arasında yangın haberlerinin ilk günlerinde ismini sıkça duyduğumuz Düzce yer almakta. Düzce'de ki yangın haberleriyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜZCE'DE YANGIN VAR MI?

Düzce'de şuan için devam eden bir yangın bulunmamaktadır. Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınlar sonrası birçok ilde yangın olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar tarafından arama yapılmakta olup Düzce'de de yangın ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır.