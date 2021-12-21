Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimleri sürüyor - Haberler
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Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimleri sürüyor

Düzce'de
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Düzce'de 368 kadına eğitim verildi.

DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Düzce'de 368 kadına eğitim verildi.

Jandarma ekipleri, proje kapsamında madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında kadınları bilgilendirdi.

Fabrikalarda çalışan 368 kadına eğitim veren ekipler, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nı (UYUMA) da tanıttı.

Ekipler, kadınlara çevrelerinde madde bağımlısı olan kişiler varsa, bu uygulama üzerinden kolluk güçleriyle iletişim kurabilecekleri bilgisini verdi.

Düzce'de En İyi Narkotik Polisi: Anne eğitimleri sürüyor

Düzce'de En İyi Narkotik Polisi: Anne eğitimleri sürüyor

Düzce'de En İyi Narkotik Polisi: Anne eğitimleri sürüyor

Düzce'de En İyi Narkotik Polisi: Anne eğitimleri sürüyor

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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