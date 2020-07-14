Duvar'da Rövaşata... 'Başakşehir Trabzonspor'un ikramını reddetti' DUVAR – Süper Lig'de zirve ve küme düşmeme yarışı sürüyor.

DUVAR – Süper Lig'de zirve ve küme düşmeme yarışı sürüyor. Duvar'da Rövaşata'da Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık, Başakşehir ve Trabzonspor'un yenilgilerini değerlendirdi, oynanan futbolu yorumladı. Programın son bölümü ise İsveç'te mücadele eden Dalkurd'a ayrıldı. Dalkurd futbolunu Kürtçe yorumlayan ikili, takımın yeni bir teknik direktöre ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: DailyMotion.com