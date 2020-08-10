Düşen yıldırım, orman yangına neden oldu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağanak sırasında düşen yıldırım orman yangına neden oldu.
10.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:25
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağanak sırasında düşen yıldırım orman yangına neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bodrum ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım yangına neden oldu. Yükselen alevleri görenler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Kaynak: DHA