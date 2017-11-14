Durmuşoğlu TBMM Başkanlık Divanı Üyeliğine Yeniden Seçildi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşuoğlu, TBMM Başkanlık Divanı Üyeliğine yeniden seçildi.



Divan Üyeliği görevine devam edecek olan Durmuşoğlu, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve AK Parti'mizin yetkili kurullarının teveccühüyle yeniden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi seçildik. Tarafımıza tevdi edilen bu önemli görevi layıkıyla yapmak için büyük gayret göstereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şahsımıza değil Osmaniyemize verildiğini düşündüğüm bu önemli makam için herkese bir kez daha gönülden teşekkür eder, Osmaniye'mize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - OSMANİYE