'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 2. uygulama noktasında yakalanan sürücü 57 promil alkollü çıktı.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 2. uygulama noktasında yakalanan sürücü 57 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken alkollü araç kullanmaktan ve dur ihtarına uymamaktan ceza kesildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 123. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korona Virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri TOKİ istikametine seyreden 68 ACC 765 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken, araç plakalı tüm ekip ve istasyonlara anons ile bildirildi. Bir süre sonra Nevşehir Caddesi eski cezaevi kavşağında 2. uygulama noktasına gelen sürücü bu kez polislerden kaçamadı. Önlem alan polisler sürücüyü kavşakta yakaladı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Hakan G. 57 promil alkollü çakırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, 'dur' ihtarına uymamaktan ise 314 TL olmak üzere bin 653 TL para cezası kesildi. Sürücünün aracı ise alkol muayenesinden geçirilen bir yakınana teslim edildi.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi
Sevgilisini kaçırırken yakalanan şahıs, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana
Sevgilisini kaçırırken yakalanan şahıs, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:29:55. #1.14#

title