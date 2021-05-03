Son dakika: Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralı
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Son dakika: Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, kendilerini kovalayan polise ateş açtı.

Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, kendilerini kovalayan polise ateş açtı. Olayda ilk bilgilere göre 2 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan emniyet ekipleri, içinde şüphelilerin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu ilk bilgilere göre 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kovalamaca sonucu şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika: Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralı
Son dakika: Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralı
Son dakika: Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralı
Son dakika: Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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