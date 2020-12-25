"Dur" ihtarına uymadı, aracı bırakıp kaçtı
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"Dur" ihtarına uymadı, aracı bırakıp kaçtı

25.12.2020 07:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 07:40

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 10 dakika kala polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü bir süre yaşanan kovalamacanın ardından aracı bırakıp kaçtı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 10 dakika kala polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü bir süre yaşanan kovalamacanın ardından aracı bırakıp kaçtı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın bitimine 10 dakika kala 16 ADS 812 plakalı araca durması yönünde ikazda bulundu. "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından ekipler, aracı Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde terk edilmiş halde buldu.

Sürücünün bulunması için bölgede çalışma başlatan ekipler, aracı ise araç otoparka çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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