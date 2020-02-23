Dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu; Türkiye kaçıncı sırada?
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Dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu; Türkiye kaçıncı sırada?

Seyahat sigortası karşılaştırma sitesi Insurly, dünyanın en güvenli ülkelerini açıkladı. Listenin ilk üç sırasında İsviçre, Singapur ve Norveç yer alırken, Türkiye 69'uncu sıraya yerleşti

23.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:25
Dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu; Türkiye kaçıncı sırada?

Seyahat sigortası karşılaştırma sitesi Insurly, dünyanın en güvenli ülkelerini açıkladı. Listenin ilk üç sırasında , ve yer alırken, 69'uncu sıraya yerleşti.


Şiddet, doğal afetler, sağlık, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği gibi kriterler üzerinden hesaplanan sıralamada ülkelere 100 üzerinden puan veriliyor. Puanların ortalamasına göre ülkeler beş kategoride sıralanıyor Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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