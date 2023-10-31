Haberler ›› Dünya ›› Zambiya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Zambiya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Zambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diplomatik temsilciler ve Türk vatandaşları katıldı. Ayrıca, sergi ve konser etkinlikleri de gerçekleştirildi.