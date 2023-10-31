Zambiya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı
Dünya Haberleri
Güney Afrika ülkesi Zambiya'da Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Zambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diplomatik temsilciler ve Türk vatandaşları katıldı. Ayrıca, sergi ve konser etkinlikleri de gerçekleştirildi.
Güney Afrika ülkesi Zambiya'da Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.
Lusaka Ulusal Müzesi'nde düzenlenen resepsiyona, Zambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hope Situmbeko, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.
Zambiyalı opera sanatçıları Chrispin Linduda ve Becky Chanteuse'nin iki ülkenin ulusal marşlarını seslendirmesinin ardından, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu konuşma yaptı.
Resepsiyon çerçevesinde, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Erim'in "Yüzyıllık Görüngüler" isimli sergisinin Lusaka Ulusal Müzesi'ndeki açılışı yapıldı.
Etkinlik kapsamında, Zambiyalı genç müzisyenlerden oluşan bir orkestra Türk bestelerini yorumladı.
Türkiye'den gelen piyano, kanun ve ney üçlüsü Tanini Trio ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Lusaka Müzik Kulübü'nde konser düzenledi.