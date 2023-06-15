Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi'nde su kuyusu ve arıtma tesisi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle Gazze Şeridi'nde su kuyusu ve güneş enerjisiyle çalışan deniz suyu arıtma tesisi açıldı. Proje bölgede binlerce Filistinliye hizmet verecek.

Temiz suya erişimin kısıtlı olduğu İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle su kuyusu ve güneş enerjisiyle çalışan deniz suyu arıtma tesisi açıldı.

Gazze Destek Derneğinin TDV finansmanıyla Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde yürüttüğü proje bölgede binlerce Filistinliye hizmet verecek.

Su kuyusu ve arıtma tesisinin açılış törenine katılan onlarca çocuk, ellerinde Türk bayrakları ve "Teşekkürler Türkiye" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze Destek Derneği Temsilcisi Hani Süreyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kuyusu ve güneş enerjisiyle çalışan arıtma tesisinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde, Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Kastal bölgesinde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Süreyya, 47 bin dolara mal olan projenin 10 bin kişinin tuzdan arıtılmış temiz su ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukası ve yüksek su kirliliği göz önüne alındığında projenin önemine dikkati çeken Süreyya, "Türk hükümetine, halkına ve Türkiye Diyanet Vakfına halkın sıkıntılarını azaltmaya yönelik çabaları için teşekkür ediyoruz." dedi.

İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinli ağır koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

Gazze'de su kirliliğinin yüksekliğine dikkati çeken uluslararası ve yerel kuruluşlar, bölgedeki su kaynaklarının yüzde 97'sinin içmeye uygun olmadığını belirtiyor.