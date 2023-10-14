Türkiye'de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

SİİRT, Mardin, Bingöl, Şırnak ve Batman'da cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenler için, Siirt, Mardin, Bingöl, Şırnak ve Batman'da, Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Siirt'te Çarşı Camii'nde Cuma namazını kılanlar, namazın ardından cami önünde toplanarak, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Toplanan grup, bir süre İsrail aleyhine slogan atarak, basın açıklamasında bulundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları Başkanı Yakup Toprak, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Müslümanları katlettiğini ifade ederek, 'Gazze'de yıkım, ölüm, vahşet, katliam var. Gazze'nin üstüne bombalar yağıyor. Gazze'de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze'de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor ve bunların toplamı olan siviller ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze'de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Siyonist rejim tarafından yıllardır adım adım işgal edilen Filistin'e sahip çıkın. Son aylarda Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen terör şebekesine dünyayı dar eden Filistinli kardeşlerinize sahip çıkın. O kutsal mekanda Filistinli gençlerin direnişine sahip çıkın. Ümmetin yetimleri olan Filistinlilerin bağrından çıkan mücahitlerin direnişini destekleyin. Siyonist işgalci çetelerin burunlarını yere sürten, korkaklıklarını bir kez daha ortaya çıkaran Filistinli mücahitlere sahip çıkın' dedi.

MARDİN'DE FİLİSTİNLİLER İÇİN DUA

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camiinde kılınan Cuma namazının ardından toplananlar, camide, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Mardin İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen tarafından cenaze namazı kılınırken, Filistinliler için dua edildi. Nusaybin ilçesinde de, tarihi Zeynel Abidin camisinde cuma namazı sonrası Filistinliler için gıyabi cuma namazı kılınarak dua edildi.

BİNGÖL'DE ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Bingöl'de de Cuma namazı sonrası, Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Bingöl Üniversitesi önünde de Erdemli Gençlik Kulübü öncülüğünde toplanan grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını, düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı. Sık sık İsrail aleyhine slogan atan grup adına açıklamayı okuyan Muhammed Emin Kara, İsrail'in her geçen gün Filistin'e yönelik işgalini genişlettiğini ifade ederek, 'Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki mazlum olmak elde değildir. Lakin zulme karşı direnmek erdemdir' dedi.

BATMAN'DA CAMİ AVLUYA KADAR DOLDU

Filistin'de hayatını kaybedenler için, Batman'da Cuma namazı sonrasında Cami içinde ve avlusunda gıyabi cenaze namazı kılındı. Batman Merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Hamidiye camisini dolduranlar, Cuma namazı sonrasında Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dualar etti.Şırnak'ta da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için, Merkez Geylani Camisinde Cuma Namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.(DHA)