TİKA, Filistin'in Yabed Belediyesi'ne güneş enerjisi sistemi projesiyle destek oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Yabed Belediyesi'ne güneş enerjisi sistemi projesi ile destek oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti, İsrail ordusunun bölgede özellikle bu yıl yoğunlaşan askeri saldırıları ve kuşatmaları nedeniyle ekonomik sıkıntıların yanı sıra İsrail'in elektriğine getirdiği kısıtlamalarla da mücadele ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Yabed Belediyesi'ne güneş enerjisi sistemi projesi ile destek oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti, İsrail ordusunun bölgede özellikle bu yıl yoğunlaşan askeri saldırıları ve kuşatmaları nedeniyle ekonomik sıkıntıların yanı sıra İsrail'in elektriğine getirdiği kısıtlamalarla da mücadele ediyor.

Cenin'e bağlı Yabed Belediyesi'ne ait iki su pompa istasyonu 24 saat çalışıyor ve yaklaşık 20 bin kişiye su temin ediyor. Elektriğin olmadığı bölgede bulunan su pompa istasyonunun jeneratörle çalıştırılması da belediye için ciddi bir külfet oluşturuyor.

Bu kapsamda TİKA, yılın önemli kısmını güneşli geçiren Yabed için güneş enerjisi sistemi projesi hayata geçirdi.

TİKA'nın çevre dostu enerji desteği projesiyle bir yandan belediye için tasarruf sağlanırken bir yandan da akaryakıtla çalışan jeneratörlerin doğaya saldığı karbondioksit ve sera gazlarının önüne geçilerek temiz enerji kullanımına katkı sunuldu.

Projenin Yabed'deki açılış törenine Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Yabed Belediye Başkanı Emced Atitreh ve belediye yetkilileri katıldı.

Belediye Başkanı Atitreh, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin maddi ve manevi olarak her zaman Filistin halkının yanında olmasından ve Filistin'in her köşesine ulaşmaya çalışmasından memnuniyet duyduklarını" belirterek, Türk halkına şükranlarını sundu.