Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu' adayı ilk trans birey oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak işaret edilen Oscar Ödülleri'nin 97'nci yılı için adaylıklar açıklandı.

Los Angeles'taki yangınlardan etkilenen Akademi üyelerinin filmleri izleyebilmesi ve oylama sürecini tamamlayabilmesi bu yıl iki kez ertelenen oylama, geçtiğimiz cuma günü bitti.

Adaylar arasında görenleri en çok şaşırtan isim ise 'Emilia Pérez' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilen İspanyol trans oyuncu Karla Sofía Gascón oldu. Jacques Audiard'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Gascón, geçmişinden kaçmaya çalışan ve gizlice cinsiyet değiştiren bir kartel liderine hayat veriyor.

EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

En iyi başrol performansı dalında Oscar'a Karla Sofia Gascon'a ek olarak aday gösterilen diğer kadın oyuncular ise Demi Moore (The Substance) , Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison ( Anora ) ve Fernanda Torres ( I'm Still Here) oldu.