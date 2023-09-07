NATO Genel Sekreteri: Ukrayna, desteklerimizle savaş alanında zemin kazanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, NATO ülkelerinin destekleri sayesinde, Ukrayna'nın giderek savaş alanında zemin kazandığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi kararını hatırlatarak, "Desteğimiz Ukraynalıların karşı taarruza geçmesine yardımcı oldu. Ukraynalılar giderek zemin kazanıyor ve bu da desteğimizin önemini, desteğimizi sürdürme kabiliyetimizi ve isteğimizi kanıtlıyor çünkü bu ağır bir savaş, zor bir savaş ama Rus güçlerinin savunma hatlarını aşmayı başardılar ve ilerliyorlar. NATO Zirvesi'nde ana mesaj elbette Ukrayna'yı desteklemekti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliği yolunda da ilerleme kaydetmeyi başardık" dedi.

"PUTİN İKİ BÜYÜK HATA YAPTI"

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki büyük hata yaptığını ifade ederek, "Başkan Putin geçen yıl Ukrayna'yı işgal ederken iki büyük stratejik hata yaptı. Bunlardan ilki ve en önemlisi elbette Ukraynalıları tamamen hafife almasıydı. Ukrayna halkının, Ukrayna siyasi liderliğinin ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin gücünü, kararlılığını ve cesaretini. Yaptığı diğer büyük stratejik hata ise bizi hafife almasıydı. Bizim Ukrayna'yı destekleme, ekonomik yaptırımlarla, siyasi destekle ama en önemlisi askeri destekle Ukrayna'nın yanında durma konusundaki istekliliğimizi, kararlılığımızı" diye konuştu.

"DAHA FAZLA NATO VARLIĞIYLA KARŞILAŞTI"

Putin'in NATO'nun doğu sınırlarına yaklaşmasını önlemek için savaşa girdiğini belirten Stoltenberg, Finlandiya'nın İttifak'a katılımını ve İsveç'in yakında katılacağını hatırlatarak, "NATO'nun, sınırlarına yaklaşmasını önlemek için savaşa girdi. Tam tersini elde etti. İttifak'ın doğu kısmında daha fazla NATO varlığına sahip oldu ve ayrıca Finlandiya'nın NATO'ya katıldığını ve İsveç'in de yakında tam üye olacağını gördü. Zira Vilnius Zirvesi'nde İsveç'in nasıl daha fazlasını yapacağının, Madrid'de terörle mücadele konusunda yaptığımız anlaşmayı nasıl takip edeceğinin ve askeri teçhizat ihracatıyla ilgili konuların nasıl ele alınacağının açıkça ifade edildiği bir bildiri üzerinde mutabık kaldık ve ardından Türkiye de en kısa sürede İsveç'in katılımını onaylayacağını açıkça ifade etti" dedi.