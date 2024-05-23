Meksika'da Şiddet Dozu En Yüksek Seçimlere Günler Kaldı

Meksika tarihinin şiddet dozu en yüksek seçimine günler kaldı. Kapsamlı yerel seçimler için yarışan çok sayıda aday silahlı saldırılar sonucu öldürüldü. Yarışa devam eden adaylar ise ölümle burun buruna kampanya yapıyor.

Meksika’da 2 Haziran’da hem genel hem yerel seçimler yapılacak.

Yerel seçimlerde sekiz eyalet valisiyle 1580 bölgenin yetkililerini belirlemek için oy kullanılacak.

Genel seçimlerde ise ülkenin yeni başkanı ve parlamento üyeleri belirlenecek.

Ülkenin batısındaki Guerrero, en tehlikeli seçim bölgesi olarak kabul ediliyor.

Adaylardan birisi Cinthia Juarez. Çocukluk arkadaşı Moises "Moy" Juarez Abarca seçim kampanyası yaparken öldürülmüş. Ülke genelinde tanınan bir eşcinsel aktivist olan Abarca, muhalefetteki PRD partisinden adaydı.

Abarca'nın cesedi, 16 kişiyle birlikte bir toplu mezarda bulundu.

Cinthia, "Arkadaşım Moy'la birlikte ben de yirmi yıldan fazla süredir siyasi aktivizm yapıyorum. Guerrero ve Acapulco'da şimdiye kadar gördüğüm en kanlı seçim sürecini geçiriyoruz" diyor.

Arkadaşı öldürülen Cinthia, kendisiyle ilgili de risklerin farkında. Ancak kararlı görünüyor. Kendi çevresinde de önde gelen bir eşcinsel hakları savunucusu. Korkuya yenik düşmeyi reddettiğini söylüyor:

"Tabii ki korkuyorum. Bir gün evimden çıkıp tekrar geri dönememekten ve bunun siyasi nedenlerle olmasından korkuyorum. Ancak siyaset sesimizi yükseltmemizin tek yolu. Acapulco'yu da eski parlak günlerine döndürmenin yegane aracı."

Seçim günü yaklaştıkça, şiddet daha da tırmanıyor. Acapulco'da Salı günü en az 12 kişi öldürüldü. Altısı bir marketin yanına atılmış şekilde bulundu.

Integralia adlı anket şirketinin son araştırması, ülkedeki siyasi şiddetin korkunç boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Yaklaşık 200 kamu görevlisi, siyasetçi ya da aday, ya öldürüldü ya da silahlı saldırı tehdidine uğradı.

Şiddet tüm siyasi yelpazeyi etkisi altına aldı. İktidardaki Morena partisinin adaylarının en çok etkilenen çevre olduğu bildiriliyor.

Siyasi cinayetlere uğrayanlar arasında en kıdemli isimlerden birisi, Acapulco'da Morena partisinin belediye başkan adayı Ricardo Taja oldu. Taja, noel öncesi bir restoranda yemek yerken vurularak öldürüldü.

Meksika'da uyuşturucu çetelerinin yükselttiği siyasi şiddet, yeni bir olgu değil.

Ancak sorun, şiddete aşina siyasetçileri bile şaşırtacak düzeye geldi.

Öyle ki, oy pusulasındaki adaylar artık seçimle değil silahlı saldırılarla eleniyor ve seçmenler aslında desteklemedikleri adaya oy vermeye yönlendiriliyor.

Eski Acapulco Belediye Başkanı Evodio Velazquez, siyasi yaşamı boyunca tehditlere direndiğini söylüyor.

Ancak bu seçimde aday olmak istediğinde silahlı adamların evine geldiğini, ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldığını anlatıyor.

Velazquez, "Başka bir cinayet istatistiği olmak istemiyorum" diyor ve federal yetkililerin karşılaştığı tehdite duyarsız kaldığını savunuyor.

Velazquez, bunun en kanlı seçim süreci olduğunu söylüyor ve kamu politikalarındaki ve güvenlikteki açıklardı bundan sorumlu tutuyor.

Guerrero'da iktidar partisi adaylarının yerel düzeyde ve eyalet düzeyinde hakimiyet kurması bekleniyor.

Eyaletteki seçmenler, Meksika siyasetinin en tartışmalı isimlerinden birisi olan Senatör Felix Salgado Macedonio'yu seçebilir.

Senatör Macedonio, 2021'de tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle yarıştan çekilmeye zorlanmıştı. Ancak Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un tereddütsüz desteğine güveniyor.

Anketlere göre Meksikalıların yüzde 60'ı, şehirlerin güvenli olmadığını düşünüyor. Senatör Macedonio, önceki yıllara göre gelişim olduğu görüşünde. Başkan'ın güvenlik stratejisinin yetersiz olduğunu ise kabul etmiyor:

"Başkan Meksika'da kurşunları değil, kucaklaşmayı görmek istediğimizi söylüyor. Şiddetin temeli olarak yoksulluğu ve ailenin parçalanmasını vurgulamalıyız."

Macedonio, seçimleri kim kazanırsa kazansın, önünde büyük görevler olacağını kabul ediyor. "Ülkenin huzuru için adım adım ilerlemeliyiz" diyor ve ekliyor:

"Ancak başka bir sorunumuz daha var: Kuzeydeki büyük komşumuz (ABD). Uyuşturucunun alınıp satılması için önce bir arz ve talep olması gerekli."

Acapulco zorlu bir yıl geçirdi.

Sekiz ay önce kenti vuran Otis kasırgasının yaraları henüz sarılmadı. Hasar kentin bütün kesimlerinde hala gözle görülebiliyor. Çok sayıda kişi de hayatını kaybetti.

Mercedez Sanchez, annesini ve kardeşini toprak kaymasında yitirdi.

Mercedes hükümetin kendilerine yaptığı yardımdan memnun. Gıda yardımı ve 3 bin dolara karşılık gelen para yardımı dahil birçok yardımdan yararlandılar.

Ancak Acapulco'daki güvenlik sorunu yakıcılığını hissettiriyor. Bir cinayetin işlenmediği gün, neredeyse yok.

Son kurban, birkaç bina ötede bir taksi şoförüydü. Yolcularını beklerken vuruldu.

Seçim günü yaklaşırken Mercedez, suç sorununun seçimdeki tavrını etkileyeceğini söylüyor. Günlük yaşam herkes için korku ve tehlikeyle dolu:

"Korkmadan dışarı çıkamıyoruz. Kimseye karışmasanız bile, yanlış yerde yanlış zamanda bulunuyor olma ihtimaliniz var. Sürekli bir tehlike var."