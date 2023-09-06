Libya, 270 düzensiz göçmeni sınır dışı edecek

Libya İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 270 düzensiz göçmenin bugün sınır dışı edileceğini açıkladı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Yasadışı Göçle Mücadele Birimi Başkanı Muhammed el-Hoca ile başkent Trablus'ta konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Trablusi, Somali, Sudan, Çad, Nijerya ve Bangladeş uyrukluların da arasında olduğu yaklaşık 270 düzensiz göçmenin bugün sınır dışı edileceğini söyledi.

Hükümet, bakanlık ve Yasadışı Göçle Mücadele Birimi ile koordine içinde gelecek günlerde yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin gönüllü olarak dönüşleri için uçuşlar düzenleneceğini ifade eden Trablusi, gelecek hafta Gana uyruklu 162 kişinin daha ülkesine gönderileceğini, 137 göçmenin Mali'ye ve bir grup göçmenin daha Bingazi'deki Uluslararası Benina Havalimanından Bangladeş'e sınır dışı edileceğini kaydetti.

Trablusi, sayısını açıklamadığı bir grup göçmenin daha perşembe günü Pakistan'a gönderileceğini dile getirdi.

Libya'nın, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri barındırmak için milyarlarca dolar harcadığına dikkati çeken Trablusi, göç meselesinin ülkeye güvenlik, ekonomik ve sosyal açıdan zarar verdiğini belirtti.

Libya İçişleri Bakanı Trablusi geçen ay, Mısır ve Nijerya uyruklu 456 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıklamıştı.