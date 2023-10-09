Katar Emiri Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede gerilimin azaltılması ve akan sivil kanının durdurulması konuları öncelik olarak belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin ve İsrail'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Şeyh Temim, gerilimin azaltılması ve akan sivil kanının durdurulmasının ülkesi için bir öncelik olduğunu, bu hedefi gerçekleştirmek için çeşitli taraflarla diplomatik çabalar içinde olduklarını kaydetti.

Ateşkes ve sağduyu çağrısı yapan Şeyh Temim, ülkesinin, iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere kardeş Filistin halkının meşru hakları konusunda net bir tutum sergilediğini vurguladı.

Şeyh Temim, "Filistin sorunun adil çözüme ulaşmasını baltalayan, İsrail'in Filistin halkını, topraklarını kutsal değerlerini hedef alan tüm saldırılarını" kınadı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Şeyh Temim'e, adil Filistin davasına ve halkına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

-Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.