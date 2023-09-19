İzmir'deki orman yangınında hayatını kaybeden helikopter mürettebatının cenazeleri gönderildi

Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri, Eskişehir ve İstanbul'a gönderildi. Pilot Mehmet Akif Tutuk'un cenazesi Eskişehir'e, Kırgız pilotların cenazeleri ise İstanbul'a sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden mürettebettan bir Türk ve iki Kırgız personelin cenazeleri, Eskişehir ve İstanbul'a gönderildi.

Menderes Devlet Hastanesi morgundan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen pilot Mehmet Akif Tutuk'un cenazesi, buradaki işlemin ardından Türk bayrağına sarılı tabutla Kemalpaşa'daki Yangın Ekip Merkezi'ne getirildi.

Cenaze, Orman Genel Müdürlüğü personeli tarafından helikopterle Eskişehir'e uğurlandı.

Kahramanmaraş doğumlu 29 yaşındaki Tutuk'un, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü ve Gaziantep Sivil Havacılık Pilot Okulu'ndan mezun olduğu ve 6 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. Tutuk'un cenazesinin yarın öğle vakti Eskişehir Odunpazarı ilçesinde defnedileceği bildirildi.

Kırgız pilotlar Agaev Olek ile Ianshanlo Lamzar'ın cenazelerinin ise Kırgızistan'a sevk edilmek üzere uçakla İstanbul'a gönderildiği bildirildi.

Kaza

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Helikopterdeki Mehmet Akif Tutuk ile Kırgız Agaev Olek ile Ianshanlo Lamzar'ın cenazelerine ulaşılmıştı.