İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı
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İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla ilçesinde de 29 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla ilçesinde de 29 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Urla ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi, hareketli lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.