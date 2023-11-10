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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla ilçesinde de 29 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.