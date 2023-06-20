İsveç Başbakanı İngiltere'de, İki Ülke Arasında Ortak Liderler Bildirisi Yayınlandı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmenin ardından 'İngiltere-İsveç Ortak Liderler Bildirisi'ni yayınladı. Bildiride, iki ülke arasındaki dış politika, savunma ve güvenlik iş birliği, Ukrayna, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesi gibi konu başlıklarına yer verildi. Ayrıca, Stratejik Ortaklık Anlaşması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

İsveç Başbakanlık sosyal medya hesabından da görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Sıcak karşılama için teşekkürler Rishi Sunak! Biz gerçekten arkadaşız ve NATO müttefiki olmayı dört gözle bekliyoruz. İngiltere'nin NATO üyeliğimize ve komşularımızın güvenliğine verdiği güçlü destek için teşekkür ederiz" denildi.

İngiltere Başbakanlık sosyal medya hesabından da açıklama yapılarak, "Başbakan, İsveç Başbakanını Downing Street'te karşıladı. Ukrayna'yı desteklemek, yasadışı göçle mücadele etmek ve ortak savunmamızı güçlendirmek için birlikte çalışan Başbakan, İsveç'in NATO'ya tam üyeliği konusunda tam desteğimizin olduğunun altını çizdi" denildi.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

Görüşmenin ardından iki lider ortak bildiri yayınladı.

Bildiride İsveç ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağlarına sahip olduğu vurgulanarak, 'Liderler Bildirisi'nin İngiltere ile İsveç arasındaki kalıcı ve kapsamlı bağları kutlamakta ve yeniden vurgulamakta olduğu ifade edildi. Söz konusu bildiride; iki ülke arasındaki dış politika, savunma ve güvenlik iş birliği, Ukrayna, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesi gibi konu başlıklarına yer verildi.

Bildiride yer alan 'dış politika, savunma ve güvenlik iş birliği' başlığı altında yapılan açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliğinin Temmuz ayındaki Vilnius Zirvesi öncesinde başarıyla sonuçlandırılması için birlikte çalışmaya devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığımızı teyit ediyoruz. İsveç'in üyeliği NATO'yu güçlendirecek ve Avrupa-Atlantik güvenliğini destekleyecektir. İsveç NATO ilke ve değerleriyle güçlü bir şekilde uyumludur, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere müttefiklerle eğitim ve operasyon konusunda yılların deneyimine sahiptir ve ittifaka modern ve iyi eğitimli bir ordu getirecektir" denildi.

STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

Bildirgenin sonuç bölümünde ise ortak bildiri ile iki ülke arasındaki ortaklığın gelecekte daha da geliştirilmesi yönündeki güçlü arzuyu ortaya koyduğu ifade edilerek, "Dışişleri Bakanlarımızın önümüzdeki hafta İsveç'te bir araya gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Mevcut iş birliğimizi derinleştirecek ve özellikle savunma ve güvenlik, inovasyon ve araştırma ile bilim ve teknoloji alanlarında yeni fırsatlar keşfedeceğiz. Bu anlayışla, yılsonundan önce imzalanmak üzere kapsamlı bir Stratejik Ortaklık Anlaşması üzerinde mutabakata varmak üzere derhal çalışmalara başlayacağız" ifadelerine yer verildi.