İstanbul Havalimanı'nda Kaçakçılık Şüphesiyle Gözaltına Alınan Amerikalı Küratör Serbest Bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda "endemik akrep ve örümcek türleri kaçakçılığı" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Amerikan Doğal Tarih Müzesi küratörü Lorenzo Prendini, gerekli izinlere sahip olduğunu savundu.

Prendini'nin valizinde 88 şişe sıvı, yaklaşık 1500 ölü akrep, örümcek ve tarantula bulunduğu açıklanmıştı. Prendini'nin valizinde bulunan örümcek türleri Türkiye'ye özgü türler.

Prendini havalimanı yetkililerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla salıverildi.

ABD'nin saygın müzelerinden olan Doğal Tarih Müzesi'nin küratörü, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetten bu örnekleri Türkiye dışına çıkarabilmek için gerekli izinleri almış olduğunu ancak yetkililerin bu izinleri "tamamen görmezden geldiğini" söyledi.

Prendini Pazartesi günü BBC'ye gönderdiği e-postada geceyi gözaltında geçirdikten sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldığını belirtti ve Türk bilim insanlarıyla birlikte araştırma yapmak için gerekli izinlere sahip olduğunu savundu.

Havalimanı polisini suçlayan Prendini "Polis izinlerimi yok saydı ve ortak çalışma yürüttüğüm kişilerle çıkar çatışması bulunun, bilimsel çalışmaları da hayli şüpheli bir 'uzmanın' görüşlerine dayanarak beni gözaltına aldı. Polis kanuni süreci tamamen ihlal etti ve beni kamuoyunun gözünde suçlu ilan etmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, Prendini'nin taşıdığı türlerin DNA'larının pahalı ilaçların yapımında kullanıldığını bildirdi.

New York'taki Doğal Tarih Müzesi'nin internet sitesinde, Prendini'nin müzenin örümcek ve akrep koleksiyonlarının küratörü olduğu belirtiliyor.

Güney Afrika doğumlu olan Prendini'nin profilinde, araştırma amaçlı olarak 30'dan fazla ülkeye seyahat ettiği bilgisi yer alıyor.